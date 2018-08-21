"Позиция обанкротившейся власти". Эксперт о лжи Киева про туристов в Крыму

На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что нынешнее украинское руководство вряд ли откажется от подобной дезинформации собственного населения, и объяснил почему.

Украинские власти на протяжении четырех с половиной лет строят лживую картинку для граждан Украины, пытаясь убедить население, что в Крыму нет туристов, пишет политтехнолог Михаил Подоляк в статье изданию "Главред".

По его словам, власти заявляют, что количество украинцев, приезжающих в Крым, постоянно уменьшается, а пункты пропуска на границе и вовсе скоро можно будет закрывать. Как пишет Подоляк, эта картинка кардинально отличается от реального положения дел. В пограничном городе Чонгар можно увидеть "многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами".

"Настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше", – пишет автор статьи.

Помимо этого, он предлагает поговорить с местными таксистами, которые "расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы", и что в этом году уже есть рекорды".

Подоляк не отрицает того факта, что в целом международный турпоток в Крым несколько снизился из-за санкций, но количество туристов с Украины только растет.

По его словам, украинцы сами хотят обманываться, слепо веря в ложь властей.

"Мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", – подчеркивает Подоляк.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал выводы, сделанные автором статьи.

"Политика дезинформации собственного населения характерна для киевских властей, и очевидно, что иной политики от нынешнего руководства Украины не дождаться. Иное отношение к этой проблеме может быть только у новых политических элит, которые должны прийти на смену нынешней обанкротившейся власти. Ни президент (Украины Петр) Порошенко, ни представители его партии, ни представители других партий, принявшие участие в "евромайдане", никогда не изменят эту позицию. В противном случае им придется признать, что изначально, с начала государственного переворота и до настоящего времени они проводят антинародную политику, которая не отвечает интересам Украины и завела ее в состояние социального, политического, военного и экономического кризиса", – сказал Владимир Шаповалов.

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