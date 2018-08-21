Политолог: американцы понимают, что санкции на Россию не действуют

Большинство американцев считают, что надо налаживать отношения с Россией, а не вводить против нее санкции, свидетельствуют данные опроса. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал настроения граждан США.

Большая часть жителей США считает, что отношения с Россией надо улучшать, а не вводить новые ограничительные меры. Таковы результаты опроса, проведенного социологической компанией Gallup.

Выбирая один из двух предложенных вариантов, респонденты ответили, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

Две трети американцев сообщили, что следят за новостями о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы президента. При этом 39% считают, что Москва вмешивалась в выборы и повлияла на их исход, 36% – что вмешивалась и не изменила результаты, еще 16% вообще не верят в причастность к голосованию российских властей.

Опрос проводился с 1 по 12 августа в каждом штате. В нем приняли участие 1024 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает 4%.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

"Это отражает настроения далеко не малой части американского общества. Очень многие граждане США считают санкции неэффективным инструментом воздействия на другие страны. В первую очередь, потому, что это предельно грубый инструмент. Они видят, как все новые и новые пакеты санкций направляются на Россию, а качественных сдвигов нет: санкции не расшатывают политическую систему, не ведут к росту протестов. У значительной части американского общества есть усталость от своих политиков, которые придерживаются этих санкций. Люди считают, что раз этот инструмент неэффективен, не дает качественных результатов, то надо менять его на более тонкий. То есть на дипломатию. И вообще, Россия, с точки зрения многих американцев, демонстрирует в высокой степени сопротивляемость санкциям", – сказал Андрей Манойло.

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