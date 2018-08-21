"Логика конфронтации". Мнение о ситуации с "Механиком Погодиным" на Украине

Наблюдателей ОБСЕ не пустили к задержанному на Украине российскому судну "Механик Погодин". Какие последствия это может иметь для Киева, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Павел Салин.

К задержанному на Украине танкеру "Механик Погодин" не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ – это сделал человек, который представился сотрудником Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Семнадцатого августа СММ следила за сообщениями о танкере "Механик Погодин", пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту. СММ будет следить за этой ситуацией", — говорится в отчете миссии за 19 августа.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит компании, находящейся под санкциями Киева. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.

Тем не менее, танкер незаконно удерживают в порту уже шестые сутки.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин прокомментировал ситуацию.

"Не понимаю, зачем Украине и Европе вся эта ситуация. Киев в свое время уже спровоцировал скандал с "Нордом" и добился того, что судоходство в акватории Азовского моря сейчас затруднено. А нынешняя ситуация затрудняет судоходство уже в акватории всего южного побережья Черноморья Украины. Международные игроки смотрят, реагируют на скандал: ставки на страховые услуги по доставке грузов через украинские порты вырастут, и снизится прибыльность экспорта продукции. Зачем это украинскому бюджету, который и так держится только на двух опорах: доход от экспорта и помощь Евросоюза?" – сказал Павел Салин.

Он рассказал, как, по его мнению, могут развиваться события.

"Здесь политика доминирует над экономикой. Киев ввязался в этот конфликт, и у него уже нет возможности дать обратный ход, иначе оппоненты внутри страны обвинят власть в том, что она "прогибается перед Москвой". А для бюджета это чревато убытками. Никто не просчитывал долгосрочные комбинации. Если ЕС поймет, что ему придется еще возмещать выпадающие доходы украинского бюджета, то не факт, что он на это пойдет, и вообще не урежет финансовую помощь. Здесь нет никакого хитрого расчета – просто логика конфронтации", — отметил Павел Салин.

Ранее, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.