Военный эксперт: многие страны НАТО захотят иметь новый автомат Калашникова

Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 под патрон, который используется в НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал об особенностях нового оружия.

Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 миллиметра. Опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте kalashnikov.media.

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", — говорится в сообщении.

Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Общая длина 880-940 миллиметров. Длина ствола 415 миллиметров.

АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях нового оружия.

"Любое выдающееся оружие подвержено бесконечной модернизации. Автомат Калашникова – одно из таких изделий. Я назову только несколько любопытных особенностей: некоторые тяжелые части заменены – автомат стал легче, есть новшество и в подаче газа, изменена прицельная планка. Кроме того, автомат рассчитан еще и под патрон НАТО. А это указывает на то, что данный автомат рассчитан на внешний рынок. И если учесть, что в мире нет больше оружия, которое бы по своим тактико-техническим характеристикам сравнилось с Калашниковым, то, естественно, многие страны НАТО захотят иметь такое оружие, а это – авторитет России и нашей оружейной промышленности", — сказал Виктор Баранец.

В начале года министерство обороны России приняло на вооружение автоматы концерна "Калашников" АК-12 и АК-15. Они рекомендованы Сухопутным войскам, морской пехоте и ВДВ.