Политолог: США готовы сотрудничать только с теми, кто выполняет их команды

Президент США Дональд Трамп назвал условия снятия санкций с России. Насколько они выполнимы, в эфире радио Sputnik предположил директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов.

Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters. По словам американского президента, он рассчитывает на совместную работу по Сирии и Украине.

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть мер принимается по распоряжению президента, и он вправе их отменить, однако другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты без согласия законодательного органа.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Надо придавать меньше значения заявлениям Трампа в СМИ и в Twitter по той причине, что под сотрудничеством он может подразумевать что угодно: от выдачи тех российских граждан, которые были обвинены в хакерских атаках на серверы Демократической партии, до сдачи донецкой и луганской автономий. То есть вариантов очень много. Да, есть желание сотрудничать. Но это желание, как правило, выражается у американцев в том, что они готовы сотрудничать с теми, кто выполняет непосредственно их команды", — сказал Вячеслав Смирнов.

Американская администрация 8 августа анонсировала новые санкции в отношении России из-за якобы использования ею химического оружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ожидается, что первый пакет этих санкций вступит в силу уже 22 августа. Речь идет, прежде всего, об ограничениях на поставки в Россию продукции двойного назначения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле".