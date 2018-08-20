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Мнение: заявления Киева о Крыме и России – чисто психологическая проблема

(обновлено: 20:15 20.08.2018)
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© Depositphotos / LenorluxВид на Царский пляж, Новый свет, КрымВид на Царский пляж, Новый свет, Крым
© Depositphotos / Lenorlux
В Киеве заявили, что пока не планируют "возвращать Крым" военным путем. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik отметил несколько аспектов, связанных с подобными заявлениями украинских представителей.

Заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что власти страны пока не планируют возвращать полуостров под свой контроль военным путем.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", – цитирует Гданова агентство УНН. При этом Гданов призвал украинские госучреждения проработать вопрос реализации санкций против России и возможность расширения санкционного списка.

С 2014 года представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев просто пытается переложить все свои проблемы на Россию.

"В отношении военных планов ("возвращения" Крыма – ред.) – у Киева такие настроения, такие планы есть. Собственно, идущая гражданская война на Донбассе – яркое подтверждение этому. Неся постоянные поражения, по сути, уничтожив свою собственную страну, Киев достиг ситуации, когда единственное, что сейчас остается на Украине – это ненависть к России как к "виновнице всех бед". Это чисто психологическая проблема – когда ты не можешь себе признаться, что сам виноват в катастрофе, тебе нужен какой-то внешний виновник в этом. И на эту роль избрана Россия, на которую сбрасывают все – от последнего дождя в Киеве, который затопил все из-за того, что известный оратор (Виталий) Кличко не занимается как мэр делами города, до катастрофы, которую украинское руководство лишь только усиливает своими очередными решениями", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, выступая с антироссийскими заявлениями, украинские представители преследуют лишь собственные интересы.  

"Россия в данном случае просто выбрана на роль врага, который объединяет и "бедную" Европу, которая постоянно разваливается в противоречиях, и американцев, которые решают свои проблемы, и даже "несчастную" Украину, которая сама регулярно создает себе проблемы. Собственно, к этим проблемам относятся и очередные загадочные решения по усилению давления. Но тут возникает вопрос – а на кого? Тот же (министр инфраструктуры Украины Владимир) Омелян, призывая прекратить железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией, действуя по принципу – "так не доставайся же ты никому", под лозунгами национализма просто борется за контроль над ресурсами, которые всегда можно будет распилить по каким-то схемам", – отметил политолог.

В этой связи он отметил несколько моментов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать несколько важных моментов. Первое – режим, который находится на Украине, делает подобные заявления просто потому, что природа его русофобская, и он направлен против России. Второе – все здравые силы, которые находятся на Украине, в настоящий момент либо парализованы, либо не имеют никаких реальных рычагов власти. Третье – Россия является объектом постоянных агрессивных нападок – причем, не только на словах, но и на деле. Например, сейчас на территории Украины находятся в заложниках несколько российских граждан – моряков. И все это говорит о том, что в ближайшее время решений в силу здравого смысла на Украине, к сожалению, не предвидится", – заключил Владимир Джаралла.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97% жителей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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