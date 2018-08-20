Политолог: у нападения на полицейских в Чечне есть заказчик

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападения на полицейских, которые были совершены группой молодых людей. Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в республику пытаются вернуть нестабильность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в республике, где произошли нападения на полицейских, абсолютно спокойная и стабильная, предпосылок к осложнению нет.

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан. Я поручил руководству МВД по ЧР оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения", – написал Кадыров в своем канале в Telegram

Как ранее сообщил глава Чечни, группа молодых людей предприняла в понедельник попытку совершить резонансные преступления в Чечне, полиция сорвала планы бандитов. По его словам, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив и доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Кандидат политических наук, политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik обратил внимание, что нападения были совершены молодыми людьми. При этом, по мнению политолога, действовали они несамостоятельно.

"В условиях отсутствия бандгрупп, которые раньше достигали численности до 400-600 человек, социальной базой таких отдельных террористических проявлений становится молодежь. При этом это в той или иной форме продолжается с очень опасной периодичностью. И здесь видна рука людей, которые из-за рубежа с помощью YouTube, социальных сетей ведут антироссийскую, античеченскую пропаганду. Раньше был заказчик, который сначала открыто финансировал подобные операции, потом делал это закрыто, и этот заказчик остался. А ему нужна глобальная нестабильность на Ближнем Востоке и на Кавказе, чтобы ослаблять Россию и достигать своих политических амбиций, политических целей", – сказал Артур Атаев.

Он считает, что через молодежь в Чечню пытаются вернуть напряженность.

"Существуют ресурсы за рубежом, есть акторы, которые эти ресурсы способны в республику доставлять – и не только материальные, но и информационные. Посмотрите – некоторые блогеры преподносят негативные новости как "невыносимую боль" молодежи. И эта "боль" побуждает молодых и активных людей совершать нападения на представителей органов власти. Агитация в социальных сетях ведется мастерски. И люди, которые нападают – это плод той самой агитации. Сейчас пытаются вернуть прежнюю форму напряжения в Чечню – задача, которая пока им (заказчикам из-за рубежа – ред.) не под силу. Но надо в любом случае этому противостоять", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.