Политолог: секретная директива ООН по Сирии имеет "отчетливый след"

Члены Совета Безопасности голосуют во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

Члены Совета Безопасности голосуют во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о секретной директиве ООН по Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов поделился мнением о том, чьи интересы учитывает документ.

Секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", – заявил министр.

По его словам, условием восстановления Сирии был назван "прогресс в так называемом политическом переходе".

Лавров указал на недопустимость попыток отдельных стран манипулировать секретариатом ООН и призвал западных партнеров отказаться от намерений использовать международные организации "втемную".

"Я поинтересовался у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, почему подобные вопросы становятся предметом каких-то секретных секретариатских внутренних директив, почему о них не информирован Совет безопасности, который напрямую занимается сирийским урегулированием, и почему подобного рода решения принимаются без открытого, объективного анализа ситуации на земле", – подчеркнул Лавров.

Он отметил, что генсек ООН пообещал разобраться в этой ситуации.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что чаще всего в ООН пытаются продавить позицию США.

"ООН сейчас не представляет собой единое пространство, где принимаются конструктивные решения. Совершенно очевидно, что там существует ряд групп, и через эти группы продавливаются, в том числе, политизированные интересы, которые имеют отчетливый американский след. Достаточно послушать одного за другим представителей стран, которые лояльны США, их риторику, обвинения, и станет понятно, что все они действуют одинаково по каким-то согласованным документам. То, что такие распоряжения существуют, удивляться не приходится", – сказал Александр Асафов.

Однако, несмотря на подобные документы, продолжил он, в Сирии идет восстановление мирной жизни.

"Ситуация уже сдвинулась. Обсуждается российский пакет мер, который был передан американцам после встречи президентов РФ и США в Хельсинки. И в рамках этих предложений уже идут определенные гуманитарные процессы. Эти инициативы затрагивались и на встрече (президента РФ) Владимира Путина с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и будут затрагиваться в сентябре на большом саммите по Сирии и дальше – на встрече в астанинском формате. Конечно, очень печально, что внутри ООН существуют деструктивные процессы, но, несмотря на это, восстановление мирной жизни в Сирии гораздо ближе, чем сейчас кажется", – считает политолог.

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