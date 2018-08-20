Эксперт: вопрос строительства вертолетоносцев требует серьезного обсуждения

В России идет дискуссия по строительству вертолетоносцев, тема пока остается открытой. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что при решении этого вопроса надо учитывать геополитическую и геоэкономическую ситуацию.

Окончательное решение по строительству в России вертолетоносцев не принято, тема пока открыта, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.

"Окончательной позиции министерства обороны по этому вопросу пока нет, тема не закрыта", – сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев. По словам министра, РФ будет строить для ВМФ универсальные десантные корабли, где вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства будут размещены внутри корабельного корпуса и на его палубе.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что вопрос о строительстве вертолетоносцев требует серьезного обсуждения.

"Есть мнение довольно солидных представителей ВМФ и оборонно-промышленного комплекса, которые считают, что необходимость в вертолетоносцах есть, и что первые вертолетоносцы российского производства появятся в 2024-2026 годах. На мой взгляд, этот вопрос требует серьезного обсуждения, потому что можно создавать проекты кораблей, которые бы в себе комбинировали боевые возможности. Конечно, вертолетное крыло на корабле – это довольно серьезное усиление для решения боевых задач. Так что мне кажется, что поспешно делать заключения о том, что мы отказываемся от строительства вертолетоносцев. К тому же надо учитывать геополитическую и геоэкономическую ситуацию, ту торговую войну, которую разворачивают США. В этих условиях динамика изменения военно-политических решений настолько скоротечна, что и заказы под эти задачи могут серьезно меняться", – сказал Андрей Кошкин.

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