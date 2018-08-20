Эксперт: Россия и Китай переходят к переломному этапу отношений

В Челябинскую область перебазировались китайские истребители. Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов, взаимодействие двух стран активно развивается не только в области военного сотрудничества.

Истребители армии Китая перебазированы на военный аэродром Челябинской области для участия в международном учении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018", сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазированы на военный аэродром "Шагол" в Челябинской области для участия в международном учении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018". В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9", – говорится в сообщении. Там отмечается, что на данный момент вся авиагруппа Китая, включая многоцелевые и ударные вертолеты, перебазирована в Челябинскую область.

В ходе учений летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижения, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, уточняет ЦВО.

Более трех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в ходе совместного антитеррористического учения стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018".

В эфире радио Sputnik руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов отметил, что военная тема между Россией и Китаем в рамках ШОС активно заявлена в последние три года, что говорит о высоком уровне взаимодействия двух стран в этой области.

"Проводились совместные военные учения, прежде всего морские, и их пиком стало создание совместных экипажей. То есть сами по себе учения проходят не просто как координация родов войск, а еще и как координация отдельных подразделений, что говорит об очень высоком уровне взаимодействия двух стран в военной области. Сейчас, скорее всего, будут отрабатываться варианты взаимодействия России и Китая как ведущих государств ШОС по поводу отражения террористических или любых других угроз в районе Центральной и Восточной Азии. Это очень важно в связи с современной ситуацией, когда обстановка вокруг Китая и вокруг российских границ нестабильна. И здесь очень важно продемонстрировать именно тактическое, техническое и стратегическое взаимодействие", – сказал Алексей Маслов.

Вместе с тем, отметил он, есть и другой важный момент в сотрудничестве двух стран.

"Россия с Китаем сейчас, на мой взгляд, развивают новый этап отношений. Это связано с китайской концепцией "Один пояс, один путь" и российской инициативой взаимодействия на уровне Евразийского экономического сообщества. Недавно был подписан договор между Россией и Китаем в этой области, где говорится о развитии совместных инфраструктурных, инвестиционных проектов и даже совместного информационного развития. То есть мы сейчас переходим к переломному этапу – от простой торговли к широкомасштабному сотрудничеству, которое позволит расширить объемы торговли до 100 млрд долларов к концу года и в дальнейшем достичь ежегодного повышения на 5-6%. Плюс к этому у нас заметно расширилось взаимодействие в области оценки совместных угроз. К тому же мы разделяем беспокойство по поводу санкционной политики, повышения тарифных барьеров. Все это Россия и Китай будут обсуждать на Владивостокском форуме в сентябре этого года", – отметил эксперт.

Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств – участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.

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