Офицерский бал на Красной площади – лейтмотив фестиваля "Спасская башня"

Традиция участия военных оркестров в столичной жизни уходит корнями во времена царской России. О музыкальной мысли XI сезона в эфире радио Sputnik рассказал начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижер, полковник Тимофей Маякин.

Гармоничное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров, выступления конных коллективов, а также захватывающее дух лазерное и пиротехническое сопровождение. Все это предлагает широкой публике Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет уже в одиннадцатый раз. По масштабу проведения он уступает лишь майскому Параду Победы и уверенно лидирует среди мировых Military Tattoo. На десять вечеров, с 24 августа по 2 сентября, Красная площадь будет отдана праздничному великолепию.

Начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня", полковник Тимофей Маякин рассказал в интервью радио Sputnik, чье мнение стало решающим в формировании музыкальной программы XI сезона.

"Когда завершился прошлогодний, юбилейный выпуск "Спасской башни", дирекция фестиваля провела интерактивный опрос зрителей, чтобы узнать, какие произведения публика хотела бы услышать в 2018 году. Мнения разделились, были высказаны самые разные пожелания, но в итоге победил запрос на танцевальную вальсовую музыку. Исходя из этого результата, на художественном совете было принято решение – сделать офицерский бал главной темой нового сезона. В прологе фестиваля мы увидим танцевальные пары XVIII века, также будут представлены пары времен Великой Отечественной войны и современного этапа. Для торжественного финала мы подготовили попурри, которое по традиции меняется каждый год, и в этом сезоне оно основано на вальсовой музыке", – сказал Тимофей Маякин.

Публику ожидают выступления коллективов из Европы, Северной Америки, Азии и островных государств. В числе приглашенных участников фестиваля – Оркестр карабинеров принца княжества Монако, Международный кельтский оркестр волынок и барабанов, Военный оркестр Королевской гвардии Омана, Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве, Оркестр на велосипедах "Крещендо", Имперский юношеский оркестр города Брентвуд и многие другие.

Кроме того, французская певица Мирей Матье вновь украсит фестиваль "Спасская башня" своей неповторимой исполнительской манерой. В ее праздничный репертуар вошли три песни: Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь"). В течение трех дней поклонники творчества Мирей Матье смогут наслаждаться ее программой на дневных и вечерних представлениях: 31 августа, 1 и 2 сентября.

Официальный информационный партнер фестиваля "Спасская башня" – МИА "Россия сегодня". Мы продолжим рассказывать о подготовке к открытию и мероприятиях XI сезона Международного военно-музыкального праздника на Красной площади.

Офицерский бал на Красной площади – лейтмотив фестиваля "Спасская башня" Your browser does not support HTML5 audio

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