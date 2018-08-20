Политолог: власти США "на коленке" сочиняют обвинения в адрес Бутиной

Россиянку Марию Бутину, задержанную в США, перевели в новую тюрьму в кандалах, она изолирована в одиночной камере. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук высказал мнение, что действия американской стороны носят провокационный характер.

Марию Бутину, задержанную в США, 17 августа перевели в новую тюрьму в кандалах, теперь она изолирована в одиночной камере, заявили в посольстве России в США, добавив, что россиянку уже посетили дипломаты.

"Посольству стало известно, что после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены", – отмечает посольство.

"Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут", – говорится в сообщении.

По данным посольства, следующие 12 часов после перевода Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна". "Теперь она будет содержаться в режиме "административной сегрегации" (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере", – пояснили дипломаты.

В посольстве отметили, что отношение властей США к Бутиной находится на грани пыток. "Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций", – отмечается в заявлении.

Дипломаты пообещали продолжить добиваться освобождения Бутиной. В Госдеп направят очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.

"Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие", – заключили в дипмиссии.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук высказал мнение, что действия американской стороны носят провокационный характер.

"Почему-то в начале 90-х годов мы думали, что в США торжествует право, что там юристы самые лучшие, адвокаты бьются за своих клиентов. А сейчас мы пришли к пониманию, что там сплошное нарушение закона, подкуп и так далее. Что касается дела Марии Бутиной, то здесь США абсолютно оторвались в политическом смысле от земли. Их не волнуют никакие доказательства вины конкретной россиянки – обвинения делаются "на коленке". И в этом смысле тестируется реакция России. То есть американцы над конкретными доказательствами голову не ломают, и Мария Бутина страдает только потому, что она россиянка. По каким-то причинам она была выбрана и попала под американскую "раздачу". Просто на голом месте ей предъявляются какие-то обвинения. То есть Россию фактически выводят на какие-то жесткие реакции и смотрят, как она себя поведет", – считает Григорий Трофимчук.

Россиянку задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В Москве обвинения назвали надуманными. Адвокат Бутиной подчеркнул, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отметила, что россиянку задержали непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать позитивный эффект от саммита. Создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, а претензии к Бутиной притянуты за уши, добавила дипломат.

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