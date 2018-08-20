Военный эксперт: ЗРПК "Панцирь" – внушительная войсковая единица

В Ростехе назвали ожидаемую дату приемочных испытаний модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал, в чем уникальность этого оружия.

Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2019 года, рассказал РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Кроме того, по его словам, до конца этого года пройдут испытания ракеты для этого комплекса.

"Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам", – рассказал Чемезов.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец назвал оружие уникальным.

"Его уникальность заключается в нескольких аспектах. "Панцирь" имеет 12 зенитных ракет и два зенитных пулемета. Это достаточно внушительная войсковая единица. Модернизированный "Панцирь", благодаря усовершенствованию радиолокатора, будет видеть цель дальше, чем нынешний ЗРПК. Крупная модернизация произошла и с ракетой – она стала более мощной. Дистанция, на которой она может засечь вражью цель и сбить ее, тоже увеличилась почти в полтора раза. Вообще, как каждое выдающееся оружие, наш "Панцирь" имеет очень большие перспективы для модернизации. Ресурсы совершенствования "Панциря", стоящего в ряду лидеров оружия этого типа по защите ближнего неба, есть, а это значит, что он станет еще лучше, еще эффективнее. Думаю, что с принятием этого комплекса на вооружение российской армии наше небо будет защищено еще надежней", – сказал Виктор Баранец.

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