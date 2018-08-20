Военный эксперт: ЗРПК "Панцирь" – внушительная войсковая единица

Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2019 года, рассказал РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Кроме того, по его словам, до конца этого года пройдут испытания ракеты для этого комплекса.
"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец назвал оружие уникальным.
"Его уникальность заключается в нескольких аспектах. "Панцирь" имеет 12 зенитных ракет и два зенитных пулемета. Это достаточно внушительная войсковая единица. Модернизированный "Панцирь", благодаря усовершенствованию радиолокатора, будет видеть цель дальше, чем нынешний ЗРПК. Крупная модернизация произошла и с ракетой – она стала более мощной. Дистанция, на которой она может засечь вражью цель и сбить ее, тоже увеличилась почти в полтора раза. Вообще, как каждое выдающееся оружие, наш "Панцирь" имеет очень большие перспективы для модернизации. Ресурсы совершенствования "Панциря", стоящего в ряду лидеров оружия этого типа по защите ближнего неба, есть, а это значит, что он станет еще лучше, еще эффективнее. Думаю, что с принятием этого комплекса на вооружение российской армии наше небо будет защищено еще надежней", – сказал Виктор Баранец.
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