Военный эксперт назвал причину отставания мобильных комплексов РЭБ США

СМИ сообщили о попытке США создать аналог российского мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха". Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал, почему американские средства РЭБ уступают российским.

Вооруженные силы США вскоре получат на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), сообщает Breaking Defense.

Это бронетранспортер International MaxxPro, на котором установлена модифицированная система противоэлектронной борьбы Crew Duke. По заявлению разработчиков, компании SRC, эта система способна успешно обнаруживать и глушить сети связи войск противника на широком диапазоне частот, а также обманывать и вводить в заблуждение противника, передавая свой радиосигнал.

Тем не менее, новый комплекс по-прежнему уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, испытанным в Сирии, пишет Breaking Defense. Там, как отмечается, российские войска использовали такие комплексы РЭБ, как "Красуха", "Леер-3", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь".

Как рассказал изданию аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США), Россия имеет на вооружении как минимум пять подобных комплексов, которые готовы прийти в полную боевую готовность всего за 15 минут. По его мнению, американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских разработок в этой области.

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский прокомментировал публикацию в эфире радио Sputnik.

"То, что США отстают по уровню развития средств радиоэлектронной борьбы от России, – это известный факт, который признавался и в документах Вооруженных сил США. Американские специалисты считают, что была сделана ставка на превосходство в огневых средствах и автоматизированных системах управления войсками. Акцент был сделан на средства оптико-электронной разведки. То есть они не считали особо важным работать в области средств подавления радиоэлектронных средств противника. Поэтому заказов от вооруженных сил именно на такие средства было не так много, и работы в этом направлении велись не слишком активно", — сказал Виктор Мураховский.