Аналитик: непростой период для экономики Греции не закончился

В ESM оценили выход Греции из программы внешней помощи. В эфире радио Sputnik аналитик Валерий Вайсберг поделился мнением о том, как страна будет развиваться дальше и что необходимо еще сделать.

Греция успешно выходит из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи, говорится в заявлении Европейского механизма стабильности (ESM).

"Сегодня Греция официально завершила трехлетнюю программу финансовой помощи ESM, совершив успешный выход", — говорится в заявлении.

"Сегодня мы можем благополучно завершить программу ESM без последующих программ помощи, так как впервые с начала 2010 года Греция может стоять на собственных ногах. Это было возможно благодаря невероятным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с нынешним правительством Греции и поддержке европейских партнеров, оказанной через кредиты и облегчение бремени задолженности ", — заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

В заявлении отмечается, что экономика Греции "снова растет", "происходит непрерывное сокращение уровня безработицы".

В эфире радио Sputnik директор аналитического департамента инвесткомпании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг оценил ситуацию.

"Вполне ожидаемый благостный тон заявления ESM, потому что, действительно, по сравнению с ситуацией 2012 года страна существенно улучшила долговой профиль за счет реструктуризации долга и вернулась к пусть слабому, но экономическому росту. Другое дело, что объем долга по-прежнему высок, и ожидать, что в ближайшие десять лет Греция вернется к нормальным устойчивым макроэкономическим показателям, довольно проблематично. Еще наверняка предстоят серьезные реформы. До этого они были направлены преимущественно на сокращение бюджетных расходов. Сейчас, наверное, фокус будет именно на реформирование экономики, на более активную приватизацию. Если на горизонте нескольких лет это принесет плоды, то, наверное, можно ожидать и ускорения экономического роста, и успешного окончания этого непростого периода", — сказал Валерий Вайсберг.

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 млрд евро по низким ставкам.