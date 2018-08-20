Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии

На Украине ответили на обвинения со стороны США в предательстве. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень прокомментировал заявление и предположил, к чему, по его мнению, может привести подобная риторика.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко ответил на обвинения американских СМИ в предательстве.

Ранее в печати появились сообщения о поставках в Китай авиадвигателей украинской компании "Мотор Сич". Как заявил бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, "украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США".

Украинский депутат предложил американской стороне "выход" из сложившейся ситуации.

"Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели! Нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, в итоге альтернатива для "Мотор Сичи" одна — банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его такая перспектива не устраивает, к тому же, Украина — одна из пяти стран, которые изготавливают "самые современные авиационные двигатели".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал критику США в адрес Украины.

"Совершенно закономерная критика: Украина – реципиент США. Это же не деловое партнерство, а в большей степени поддержка со стороны США, и в военно-техническом направлении в том числе. Какие большие транши ежегодно идут от США на военно-технические нужды Украины! Поэтому не считаться с интересами донора – это просто нарушение существующих понятий", — сказал Евгений Бень.

По его мнению, заявление Олега Ляшко в этой ситуации лишь подливает масла в огонь.

"Ляшко подливает масла в огонь. Запад вкладывает в Украину средства, как в прорву, а там только растет коррупция. А лидер Радикальной партии еще и пытается выкручивать Америке руки, ставя дополнительные условия. Но все это в конечном итоге ведет к тому, что западный мир лишний раз оказывается лицом к лицу с тем, что происходит на Украине. Как мы видим, есть тенденция к тому, что глаза на украинские реалии открываются", — сказал Евгений Бень.

Ранее в "Мотор Сич" ответили на обвинение американских СМИ. В частности, представители компании усмотрели в публикации "российский след", отметив, что в случае разрыва контракта с Китаем аналогичные силовые установки Пекин будет закупать в России. В "Мотор Сич" также заявили, что отказ от китайского рынка повлечет за собой серьезные негативные последствия для украинской компании.

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