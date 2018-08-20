Эксперт оценил риски от возможных санкций США против "Северного потока-2"

Вашингтон может объявить о новых санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток – 2", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Николай Хренков поделился мнением о том, как это может отразиться на строительстве.

США могут в ближайшие несколько недель объявить о санкциях против компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Издание напоминает, что проект разрабатывается российской компанией "Газпром" при участии европейских партнеров Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

При этом WSJ отмечает, что американские власти предпринимали попытки остановить реализацию и первого газопровода "Северный поток", однако все меры оказались безуспешными.

Получится ли на этот раз, в эфире радио Sputnik предположил независимый эксперт в области энергетики, обозреватель "Федерального агентства новостей" Николай Хренков.

"США уже давно объявили, что могут ввести санкции против участников этого проекта. Это, безусловно, сможет затормозить проект, но остановить – вряд ли. Здесь очень важна позиция ЕС – как он себя поведет? Если окажут поддержку своим компаниям, участвующим в этом проекте, так же, как они заявили о том, что готовы поддержать компании, против которых объявили санкции за сотрудничество с Ираном, то это создаст некий заслон американским действиям. Если ЕС такой поддержки не окажет, будет труднее. Второй момент – позиция самих компаний. Сотрудничество с Россией для этих них значимо не менее, а может быть, и более, чем сотрудничество с США. Я думаю, что они будут прилагать всяческие усилия, чтобы противодействовать через европейские структуры, через национальные правительства. Поэтому санкции, если они будут приняты, сыграют, конечно, свою негативную роль, но остановить проект они вряд ли смогут. Это главное", — считает Николай Хренков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил значимость "Северного потока — 2" для Европы. Глава государства подчеркнул, что реализация проекта позволит не только улучшить европейскую газотранспортную систему, но и диверсифицировать маршруты поставок, минимизировать транзитные риски и удовлетворить потребности государств региона в "голубом топливе".

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на данный момент выдали все эти государства, кроме Дании.



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