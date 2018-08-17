Эксперт: слова Турчинова про "украинскую крылатую ракету" – хвастовство

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов назвал такую оценку сильно преувеличенной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу… Была точно поражена морская цель на расстоянии 100 километров", – приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

По данным пресс-службы, очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты состоялся на юге Одесской области, Турчинов присутствовал на испытаниях. Он так же заявил, что "украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья".

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал это заявление.

"В последнее время на Украине часто говорят о том, что у них появилось много военной техники, и что она прошла успешные испытания. А на деле оказывается, что на старый БМП пулемет нацепили… Все, что раньше там производили, сейчас не производится – либо заводы стоят, либо нет квалифицированных специалистов. За 20 лет разрухи ушли все кадры, не было передачи знаний. Поэтому я сомневаюсь, что у них есть новая военная техника, крылатые ракеты. Для этого нужны специалисты, технологии и рабочие руки, которые смогут это сделать. Ничего этого у них нет. Это очередное украинское хвастовство, очередной повод, чтобы успокоить украинское население: мол, Украина развивается. Думаю, это сильное преувеличение", – сказал Олег Глазунов.