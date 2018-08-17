"Хамское отношение". Политолог о ситуации в США с дипсобственностью РФ

МИД РФ направил ноту протеста в Госдеп США из-за нарушений в отношении российских диппредставительств. В эфире радио Sputnik политолог Александр Клюкин прокомментировал действия американской стороны.

Москва выразила Вашингтону решительный протест из-за продолжающихся грубых нарушений США норм международного права в отношении российских диппредставительств, заявили в МИД РФ. В госдепартамент по дипломатическим каналам была направлена соответствующая нота.

В ведомстве подчеркнули, что последствия текущей ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".

Также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации.

В ноте, в частности, отмечается, что последствия действий Вашингтона "подрывают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира".

В МИД напомнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и членов их семей. Москва требует у госдепартамента предоставить полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Клюкин прокомментировал действия американской стороны.

"США и не скрывают своего хамского отношения, которое они считают нормальным. Они же повышают градус конфликта, для них самое главное – как можно жестче взаимодействовать с Россией. Поэтому они наблюдают за ситуацией как бы со стороны: ну вот мы отобрали, ну вот заняли… И ждут ответных мер. Все для того, чтобы создать ажиотаж, подключить свои СМИ, которые бы говорили – мол, Россия ведет себя нецивилизованно. При этом упуская понятные вещи, связанные с собственными действиями. Это такая тактика – хамского отношения к собственности России и к гражданам России", – сказал Александр Клюкин.

В сентябре прошлого года генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа, который потребовал закрыть учреждения, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

В октябре госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.

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