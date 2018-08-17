Крымский депутат о карте в украинской книге: правду не изменить

На Украине опубликовали книгу с изображением Крыма в составе России. В эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара высказал мнение, что такие "ошибки" происходят неслучайно.

В украинском издательстве, выпустившем книгу с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как российская территория, объяснили, почему так произошло, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".

"В украинском детском издательстве "Ранок" ("Утро" — Прим. ред.) вышла познавательная книга "Растительный мир" авторства Елены Котенко, на одной из иллюстраций которой оккупированный полуостров Крым обозначен как территория России", – говорится в сообщении. По данным сайта, в издательстве назвали изображение ошибкой дизайнера, тираж собираются изъять из продажи.

Энциклопедия входит в серию "Познаем и исследуем", которая рассказывает детям об окружающей среде.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что такие "ошибки" происходят неслучайно.

"Несмотря на активную работу украинской пропаганды навязать украинскому обществу, что Крым – "это Украина", все там прекрасно понимают, что на сегодняшний день Крым – это неотъемлемая часть России, и так будет всегда. Хорошее свидетельство тому – то, что каждый год количество украинских туристов, посещающих Республику Крым, только растет. Например, сейчас на границе с Крымом – сотни машин граждан Украины, которые хотят отдохнуть у нас на полуострове, при этом они прекрасно отдают себе отчет, что едут на территорию РФ. Хотя в этом отношении Киев ведет очень серьезную информационно-пропагандистскую работу. Люди видят своими глазами, как значительно изменился Крым с момента воссоединения с РФ, и сравнивают с собственной реальностью – на Украине только деградация. Конечно, они делают определенные выводы, что в корне подрывает ту политику, которую Киев пытается им навязать. Поэтому такие факты, как в украинском издательстве, говорят – что бы ни делала украинская пропагандистская машина, правду все равно не изменить", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.