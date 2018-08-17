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"Глупость и предательство". Политолог о санкциях Украины против России

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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и УкраиныАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Бывший советник Госдепа США Николай Петро рассказал, как Украина навредила санкциями сама себе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что Киев только часть санкций вводит самостоятельно, а остальные – по воле Вашингтона.

Санкции, которые Украина ввела против России, негативно сказались на самих украинцах, такое мнение высказал в блоге на сайте National Interest американский политолог, бывший советник госдепартамента США Николай Петро.

Он напомнил, что с 2014 года власти в Киеве приняли целую серию ограничительных мер против Москвы, отказавшись от прямых закупок газа, введя санкции против российских банков и платежных систем, блокировав социальные сети и телеканалы, запретив воздушное сообщение между двумя странами.

Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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Однако в реальности, по его словам, попавшие под украинские санкции компании продолжают успешно вести свою деятельность, а негативный эффект почувствовали лишь простые украинцы, которые теперь вынуждены тратить больше денег.

Россия, отмечает Петро, остается главным инвестором Украины. В то время как власти в Киеве всячески стремятся не допустить нормализации торговых отношений со своим соседом, на их счетах практически не осталось финансовых средств, указывает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на счетах украинского Минфина – наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернуться хаосом.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление Николая Петро.   

"Думаю, что большого секрета американский политолог не открывает ни для кого. Да, Украина постоянно с каким-то мазохистским удовольствием стреляет себе в ногу. Там уже не осталось живого места, а она все продолжает стрелять. Нынешние заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что нужно закрыть транспортное сообщение с РФ – это лишнее доказательство того, что Украина ведет политику, направленную против собственного народа. Правильно заметила бывший министр юстиции Елена Лукаш, что власть ведет себя как оккупант, которому начхать на то, что думает собственный народ. При этом надо понимать, что часть санкций Украина вводит самостоятельно, и это глупость и предательство собственного народа. Но, с другой стороны, Украина же не может не вводить санкции против России, если эти санкции вводит Запад – США и Европа. То есть американскому политологу следует не только винить Украину, но и поискать проблемы у себя в Америке и на Западе", – сказал Владимир Корнилов.    

Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Со временем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в 2017 году – против пяти работающих в стране структур российских госбанков. В том же году были введены ограничения против некоторых российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", а также ряда телеканалов и IT-компаний.

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