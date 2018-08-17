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Политолог: прекращение сообщения с РФ – на пользу Украине? Это несерьезно

(обновлено: 15:12 17.08.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о пользе прекращения железнодорожного сообщения с РФ. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин отметил, что министр ничего не сказал об ущербе для экономики Украины от этих действий.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрекает развитие транспортной системы в стране после прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Ранее Омелян заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ, министерство планирует вынести документ на рассмотрение кабмина в ближайшее время.

Автобус, следующий по маршруту Москва - Каменец-Подольский на автовокзале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По словам министра, закрытие авиасообщения с Россией почти три года назад пошло Украине на пользу. "Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением", – сказал Омелян в эфире украинского "Пятого канала"

Говоря о планах прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ, министр скептически отозвался о комментариях, "что это очередной удар по российско-украинской дружбе". "Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства", – заявил Омелян.

В Госдуме оценили заявление украинского министра. По мнению  зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько, человек с адекватной позицией такого заявлять не может.

"Пострадают миллионы людей, которые работают в России. Во-первых, масса неудобств будет, но также и финансовая составляющая есть. Сегодня поток из Украины в Россию, связанный с пассажирскими перевозками, – одно из наиболее наполняемых железнодорожных направлений. Поэтому, думаю, кроме финансовых убытков украинской ж/д компании это ничего не даст", – сказал Бидонько в интервью RT.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление Омеляна.  

"Сомнительно, что прекращение любого сообщения с РФ идет на пользу Украине. Вспомним хотя бы ту истерику в Киеве, когда наша сторона инициировала, а затем и построила обходную железную дорогу (линия Журавка-Миллерово – ред.), которая проходит теперь через Воронежскую и Ростовскую области. Если Украина прекратит сообщение с РФ, то говорить, что ее транспортная система от этого только улучшится – это несерьезно. Зачем ей тогда нужна будет такая инфраструктура? Будет перенаправлено транспортное сообщение на внутренний рынок? Тогда не будет ни международной торговли, ни пассажирского сообщения. Кто сейчас пользуется всеми этими маршрутами, которые хотят запретить? Простые украинские граждане. Они в первую очередь пострадают от действий Омеляна – будут затруднены поездки в Россию, зарабатывание там денег. Все это скажется и на семейной экономике, и на экономике Украины в целом. Поэтому непонятно, какие Омелян видит плюсы от закрытия сообщения с Россией. По-моему, на лицо только минусы, причем – явные, наносящие ущерб украинской экономике и простым гражданам", – сказал Антон Бредихин. 

Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года, когда Украина запретила полеты российских авиакомпаний, а Россия ответила зеркальными мерами. В 2014 году Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив только перемещение через границу автобусов и легковых авто.

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