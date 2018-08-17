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Эксперт о заявлении про Россию: в конгрессе США есть трезвомыслящие люди

(обновлено: 13:16 17.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в ВашингтонеЗдание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев отметил, что в Америке понимают: новый виток санкционной борьбы грозит достаточно серьезными последствиями для самих американцев.

Член американского конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России и покончить с военной риторикой. Об этом политик написал в колонке для RealClear Politics

Конгрессмен отметил, что одержимость Россией подрывает американские ценности и мешает созданию продуктивных отношений между странами.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
"Дилетантский подход". Политолог об американских санкциях
По его словам, масс-медиа, "потерявшие связь с реальностью" политики и бюрократы заставляют американцев верить в продолжение холодной войны и убеждают их в том, что вести диалог с россиянами – это преступление. Кроме того, Масси добавил, что его соотечественников "заставляют бояться" каждого россиянина в США.

"Предполагаемый "обширный российский заговор", навязываемый демократами и средствами массовой информации после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев", – подчеркнул Масси.

По мнению конгрессмена, трудолюбивые граждане США обеспокоены вопросами, связанными с рабочими местами, оплатой счетов и хорошим будущим для своих детей.

В заключение Масси перечислил реальные угрозы США, в число которых он включил госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что последняя волна санкционного давления на Россию и та истерия, о которой говорит конгрессмен, это в большей степени внутриамериканская политика. 

"В свете предстоящих промежуточных выборов в конгресс, когда будет избираться палата представителей, треть сенаторов, более тридцати губернаторов, в Америке развернулась очень рьяная внутрипартийная борьба между сторонниками смены политических элит и старой политической элитой. Заявление, которое прозвучало в конгрессе, на мой взгляд, лишний раз это доказывает. То есть в Америке все-таки есть вполне трезвомыслящие люди, понимающие, что особых результатов санкционное давление, которое идет уже более трех лет, не дало. Что оно приводит только к ухудшению международной обстановки и отношений между США и Россией, которые и так – на нулевом уровне. А новый виток санкционной борьбы грозит достаточно серьезными последствиями для американцев", – сказал Игорь Ковалев.

Эти последствия, по его мнению, в частности, коснуться сотрудничества в космосе.

"Если, например, как было заявлено, американцы прекратят с нами сотрудничать в космосе. При этом они намерены вывести из-под санкционного давления те аспекты, которые им нужны, а именно: доставку своих астронавтов на МКС, потому что пока собственных средств доставки у них нет, и поставку из России двигателей для тяжелых американских ракет. Но ведь понятно, что если они введут санкции, то мы готовы ответить, в том числе, и в этом вопросе. Поэтому в Америке прекрасно понимают, что такое обострение им нанесет серьезный вред. Отсюда – такие заявления", – отметил эксперт.

Флаги России и США
© Fotolia / denisismagilov
Мнение: статья Fox News о России и США – "здравый голос в сумасшедшем доме"
В среду, 15 августа, на сайте конгресса был опубликован законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ предусматривает, в частности, ограничения против политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Кроме того, законопроект включает санкции против российского государственного долга. Авторы также предлагают запретить выдачу американцам лицензий на участие в нефтедобывающих проектах в России.

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