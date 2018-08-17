"Типичный подход". Политолог о "сокращении расходов" США на Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, и пообещал "сократить расходы" на Турцию. Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, и пообещал "сократить расходы" на Турцию.

"Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но сократим расходы на Турцию", – написал президент в Twitter, обвинив Турцию в том, что она долгое время использовала США в своих интересах.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела задержанного в Турции пастора Брансона. В начале августа американский Минфин ввел санкции против главы турецкого Минюста Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в американо-турецких отношениях.

"История с пастором – это очередной акт "мерлезонского балета". Еще полгода назад мы слышали о "человеке-ракете" (лидере КНДР – ред.) Ким Чен Ыне, а потом Трамп с удовольствием жал ему руку. Это типичный подход Трампа к ведению переговорного процесса. Все, что сейчас происходит – это повышение ставок в отношениях США с Турцией", – считает Никита Исаев.

Он также объяснил, что, по его мнению, имел в виду президент США под "сокращением расходов" на Турцию.

"Дональд Трамп в своем стиле ввел людей в заблуждение, дав понять, что якобы США финансируют Турцию. Конечно же, это не так. Просто Турция участвует в инвестиционных программах США, в различных экономических союзах, из чего извлекает соответствующую прибыль. Турция имеет с США существенный объем торговли, причем торговый баланс отчасти – в пользу Турецкой республики. Все это происходило во имя лояльности Турции к США. Но в тот момент, когда Турция решила показать США, что может сделать другой внешнеполитический выбор, ей объяснили, что никаких экономических преференций, равно как и политических, она больше получать не будет", – сказал Никита Исаев.

Неделю назад Трамп заявил о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20 и 50 процентов соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума, но затем турецкая валюта укрепилась после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 млрд долларов.

В ответ на действия Вашингтона Анкара резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.

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