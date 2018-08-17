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"Полный бред". Украинский политик о предложении ввести визы для россиян

(обновлено: 10:34 17.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКПП на границе России и УкраиныКПП на границе России и Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что граждане РФ должны получать визу для посещения Украины. Эту идею в эфире радио Sputnik оценил украинский политик, правозащитник Владимир Олейник.

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь  заявил, что граждане РФ должны получать визу для посещения Украины. 

Пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Мнение: визовые центры в РФ – второй шаг Киева к введению виз для россиян
"Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес на Украине, ездили на Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу", – приводятся на сайте телеканала ZIK слова Чижмаря.

Депутат отметил, что пограничник не может "за пять минут оценить, человек едет с добрыми или дурными намерениями", нет ли препятствий для въезда на территорию Украины со стороны правоохранительных органов страны.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник  в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу предложения ввести визовый режим между Украиной и Россией.          

"Такие предложения лучше всего комментировать психиатрам. Потому что люди, которые выдвигают такие предложения, оторваны от реалий. Сегодня любые заявления украинских политиков нужно рассматривать прежде всего под углом будущих выборов. Каждый из них пытается остаться у власти. А это значит, что ему нужно быть в тренде общей политики, которую Соединенные Штаты навязывают Украине. И они проходят там (в США, – ред.) соответствующий кастинг – не только на должность президента, премьера, члена  правительства, но и на депутата. Если в США кто-то будет говорит, что это "правильный" депутат, то у него будет больше шансов попасть в парламент. Поэтому общая политика – прежняя: Россия – враг, а тот, кто принесет больше вреда отношениям с Россией – тот лучший друг Америки. Такие идеи противоречат интересам украинцев и национальным интересам Украины. Много украинцев работают в России, чем очень сильно поддерживают бюджет Украины. Но политикам – плевать, потому что они исходят только из личных интересов, чтобы остаться у власти", – сказал Владимир Олейник.  

Он назвал предложение ввести визовый режим с Россией "бредом".   

"Я считаю, что это – полный бред. Потому что если такое решение будет реализовано, то эти миллионы людей, которые сегодня работают в России, придут к правительству и спросят у него, где им теперь работать. И, во-вторых, это не даст результата.  Уже блокировали авиасообщение с Россией, но через Белоруссию люди все равно летают в Москву", – отметил Владимир Олейник.       

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Кто, где и когда". Киев хочет контролировать россиян — и не только
Очередные выборы в парламент Украины, как сообщалось, пройдут 27 октября 2019 года.    

Ранее в парламенте Украины уже звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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