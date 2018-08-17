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Крымский политолог: моряки "Механика Погодина" стали заложниками

(обновлено: 08:46 17.08.2018)
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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер" Танкер Механик ПогодинТанкер Механик Погодин
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" предотвратил две попытки проникновения на судно, сообщили владельцы танкера. Крымский политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik предположил, как будет дальше развиваться ситуация.

Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" за сутки предотвратил две попытки незаконного проникновения на судно, сообщается на сайте компании-владельца судна ООО "В.Ф. Танкер". 

"Семнадцатого августа в 13.30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была", –  говорится в сообщении.

После этого к судну прибыла еще одна группа из 11 человек, которые представились экологами и предъявили документ, на основании которого собирались провести проверку "по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы имевшим место анонимным звонком на "горячую линию"". В отсутствие юридических обоснований и (в целях, – ред) недопущения провокаций группа на судно допущена не была", – отметили в компании.

О возможности силового захвата судна "В.Ф.Танкер" предупреждал 15 августа. Ранее судовладелец сообщил, что танкеру запретили покидать порт. При этом прокуратура пока не требовала арестовать судно.

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа – граждан России. Сообщалось, что поводом для задержания стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с задержанным российском судном. 

"Украинская сторона сейчас стремится найти самые разные поводы для доказательства правомерности задержания судна. Поэтому и предпринимаются столь спорные шаги, как попытки проникновения на судно людей, представляющихся представителями разных ведомств. Скорее всего, такие попытки будут продолжаться. В этой ситуации украинская сторона фактически способствует тому, чтобы права моряков, их безопасность и безопасность судна были нарушены. Чтобы этого не допустить, необходимо с информационной точки зрения освещать ситуацию с судном, задержанным в украинском порту, максимально оперативно и подробно", – считает Денис Батурин.  

Он напомнил, что украинская сторона так и не смогла внятно обосновать причины задержания судна.

"Украинская сторона, насколько можно понять из ее объяснений, придумала кое-какие обоснования, но обоснования эти – достаточно надуманные. То есть убедительных оснований для задержания как таковых нет. Фактически же наши моряки стали в данной ситуации заложниками тех сложных отношений, которые существуют между Россией и Украиной", – сказал Денис Батурин.  

Это не единственный за последнее время случай задержания на Украине кораблей с российскими моряками. Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!

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