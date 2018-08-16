Политик: информационная война против России дает сбой

Немецкий телеканал "признал" Крым территорией России, показав карту страны с включенным туда полуостровом. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о своем видении ситуации.

Немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым обозначен как территория России, пишет Sputnik France.

Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь", авторами которого стали немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен. На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился личным опытом работы с иностранными журналистами, которые не сразу имели смелость признать реальность.

"Вопрос признания Крыма как неотъемлемой составной части России был определен еще весной 2014 года. Я, например, провел около двухсот встреч с представителями различных иностранных СМИ, в том числе из Австралии, из Японии, которые были у нас на полуострове в период подготовки референдума. Мы возили их повсюду, куда они только желали – искали вооруженных людей, которые понуждали крымчан голосовать, искали танки и бронетранспортеры. Не нашли. Но ничего этого показано не было. Мне говорили: "Мы не сможем это показать. У нас редакционное задание совершенно иное". Запад не был заинтересован в том, чтобы показать демократические выборы крымского народа. Однако буквально год назад отдельные коллеги стали звонить и спрашивать, можно ли показать материалы 2014 года с моим участием. Безусловно, я соглашался. Для всех думающих людей очевидно и понятно, что велась глобальная информационная война против России, которая стала давать сбой. Журналисты иностранных СМИ тоже хотят быть вместе с демократическим выбором, поэтому они, не стесняясь, все чаще показывают реальные факты. Сегодня это уже реальная политическая позиция", – сказал Вадим Колесниченко.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

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