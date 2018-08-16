"Дилетантский подход". Политолог об американских санкциях

Немецкая газета Handelsblatt назвала причину неэффективности американских санкций. В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал санкционную политику США "безудержным процессом делания непонятно чего".

Американские экономические санкции в долгосрочной перспективе оказываются неэффективными, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Автор статьи напоминает, что только за первый год президентства Дональда Трампа США ввели ограничительные меры против более чем 700 человек, правительственных организаций и компаний. В результате такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран, потеряли доступ к американскому рынку и капиталу, а США при этом пользуются доминирующим положением своей национальной валюты, констатирует издание. Однако в недалекой перспективе подобные действия Соединенных Штатов часто не достигают поставленной цели и не имеют эффекта, а в долгосрочной, как подчеркивает автор статьи, и вовсе приводят к противоположному результату.

Как поясняет Handelsblatt, власти Ирана от конфликтов с США получают только пользу, схожая ситуация складывается в России и Венесуэле, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет популярности среди населения. Это, как полагает издание, и есть главная проблема санкционной политики Соединенных Штатов. Санкции, призванные повлиять на руководство отдельных стран, вынуждают правительства этих государств еще упорнее отстаивать свой курс и при этом дают им возможность выставить себя в роли жертвы агрессии.

Поэтому для противников США трудно найти более удобного соперника, чем Трамп, заключает издание.

В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что санкционную политику американцы ведут с дилетантским подходом.

"Политические последствия санкций серьезно не просчитывались. Особенно ярко это видно на примере Кубы. Ни к каким политическим изменениям внутри страны санкции не привели и не могли привести. И сейчас мы имеем дело с достаточно дилетантским подходом к решению международных проблем. Причем санкции – это только часть некомпетентности, которая проявляется американским истеблишментом. Вся эта путаница, над которой мы дружно смеялись: то перепутают страну, то имена, то экстравагантно себя ведут – все это складывается в один большой пазл, который показывает, что решать серьезные политические вопросы с нынешней администрацией, сенатом, конгрессом невозможно. Потому что эти люди стали одержимы одной идеей – доминирования в мире. И любые силы, политические деятели, страны, которые встают на этом пути (причем, это касается и союзников по НАТО), подвергаются давлению, нажиму. И остановиться они не могут – у них нет никаких "берегов", никаких критериев оценки. Их интересует не результат, а сам безудержный процесс делания непонятно чего", – сказал Рафаэль Ордуханян.

Госдеп 8 августа анонсировал новые антироссийские санкции. Новый пакет ограничительных мер, вступающих в силу с 22 августа, касается поставок в Россию электронных устройств и компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. В дальнейшем США готовы понизить уровень дипломатических отношений и заморозить взаимную торговлю.

Кроме того, в начале августа Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека" из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. А 13 августа Соединенные Штаты восстановили масштабные ограничительные меры против Ирана, выйдя из ядерной сделки с ним.

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