Эксперт: ВСУ взяли на вооружение в Донбассе тактику ползучего наступления

В Киеве заявили, что украинские силовики захватили 15 квадратных километров в Донбассе. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал обострение ситуации в зоне украинского конфликта.

Украинские силовики взяли под контроль территорию в 15 квадратных километров в Донбассе, заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев. По его словам, военные планируют как можно дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов.

В самопровозглашенной ДНР негативно восприняли это заявление силовиков. Как отметил представитель командования республики, Киев тем самым признает нарушение Минских соглашений, а также пытается преподнести захват населенных пунктов в нейтральной зоне как победу.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал нынешнее обострение ситуации.

"Тактику ползучего наступления ВСУ давно взяли на вооружение. Они периодически занимают территории, которые находятся в серой зоне – в зоне разделения, и потом объявляют это своей победой. Конечно, действия украинского командования идут вразрез с Минскими соглашениями. В конце концов, европейцы должны поставить вопрос о том, когда это прекратится. Ведь постоянные попытки медленного продвижения на нейтральные территории приводят к опасности серьезного столкновения, потому что силы (самопровозглашенных) Донецкой народной республики и Луганской народной республики, когда противник уже оказывается у их позиций, просто вынуждены отвечать. Поэтому мы и являемся свидетелями подобных обострений ситуации на Донбассе – именно такие действия приводят к обострениям", – сказал Иван Коновалов.

В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" и начале "операции объединенных сил". Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал. Операцию возглавляют военные, тогда как "антитеррористической операцией" занималась лишь Служба безопасности Украины. Однако Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется – такой формат могут ввести в любое время "при возникновении угрозы".

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.