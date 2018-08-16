Политолог: слова Киева о "мощи ВСУ" и "кровавом ответе" – месседж не России

В Киеве похвастались "мощью" ВСУ, пригрозив, что "Россия захлебнется кровью" в случае наступления. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов поделился мнением о том, кому адресовано это заявление.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак пригрозил России "кровавым" ответом.

По его словам, два года назад он прогнозировал "наступление" России на Украину и предсказывал множество потерь со стороны Киева. Однако теперь он уверен, что украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, чем раньше.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", – заявил Грымчак в интервью "Апострофу".

По словам замминистра, за это время Киев "много чего изменил" в армии, оснащении и в вооружении, а ситуация в ВСУ "несравнима" с 2014 годом.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал это заявление.

"Эти заявления направлены не на Россию, хотя она там и фигурирует. Это направлено, в первую очередь, на "внутренний рынок". Потому что целью борьбы с "российской агрессией" уже четвертый год являются аресты, наказания, преследования инакомыслящих из числа оппозиции власти. Каждый раз, когда в Киеве начинают бороться с "агрессией России", это завершается волной репрессий. Если говорить о реальных, а не о пропагандистских целях, то, конечно, нет у Украины никакого супероружия, и никаких особых возможностей не появилось. Понятно, что при прямом противостоянии с Россией у Украины нет никаких шансов. Но никто и не собирается так разворачивать ситуацию. Для Киева "воевать с Россией" – это такой пропагандистский образ, который они продают Западу, за что получают кредиты, и за что им прощают все преступления. Это заявление – месседж в сторону западных покровителей. Ведь Киев получает огромное количество денег в целях поддержки армии, но значительная их часть куда-то исчезает, а надо отчитываться… Поэтому и говорят, мол, перевооружение идет, и все отлично", – сказал Семен Уралов.

В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". В действительности украинская армия сталкивается с серьезными проблемами.

В июле депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал о катастрофической ситуации с вооружением ВСУ. Он отметил, что износ оружия, оставшегося на Украине с советских времен, уже близок к критическому, а необходимая техника не производится из-за коррупции.

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