"Покуражиться напоследок". Политолог о "черных списках" Минкульта Украины

Три российских писателя пополнили список деятелей культуры, создающих "угрозу национальной безопасности Украины", сообщило украинское министерство культуры. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала этот факт.

Три российских писателя попали в список деятелей культуры, создающих "угрозу национальной безопасности Украины", сообщается на сайте украинского министерства культуры.

Перечень пополнили Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. Кроме того, в список попал русскоязычный писатель, историк и политик с Украины Лев Вершинин.

Министерство культуры Украины составляет "черный список" российских актеров, писателей, музыкантов, режиссеров с августа 2015 года. Всего в нем значатся 138 человек, в том числе Михаил Боярский, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе, а также Стивен Сигал и Жерар Депардье. Список постоянно пополняется новыми фамилиями.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила свое отношение к "черным спискам" украинского министерства культуры.

"Дальше следует ждать запрета русской классической литературы, что, впрочем, уже отчасти было сделано. Запрещались уже и русские народные сказки – наверное, за то, что они "слишком русские". Я думаю, что абсурд так и будет нарастать, а приведет это к тому, что украинская культура ужмется до небольшого национального сегмента исключительно на украинском языке. Наличие такого сегмента – это, конечно, хорошо и правильно, украиноязычные авторы и должны писать на украинском. Но когда культура замыкается сама в себе, она неизбежно начинает вырождаться, а именно по этому пути украиноязычную культуру ведет нынешнее украинское государство", – сказала Наталья Макеева.

По ее мнению, негативные процессы в украинском государстве и в украинской культуре логически связаны.

"Государство полностью выродилось, и теперь они пытаются сделать то же самое с культурой. И это при том, что на Украине существует очень богатая многонациональная культура. На Украине ведь проживает огромное количество этносов, и это – огромное богатство. Но когда происходят такие процессы как сейчас, то и культура, и политическая нация по большому счету обречены. Вот, наверное, они там и решили покуражиться напоследок, и запрещают уже все подряд", – сказала Наталья Макеева.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела, участии в конфликте на востоке страны, шпионаже, кибератаках, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну" из украинской истории. Россия подобные обвинения называет неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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