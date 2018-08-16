"Покуражиться напоследок". Политолог о "черных списках" Минкульта Украины

Три российских писателя попали в список деятелей культуры, создающих "угрозу национальной безопасности Украины", сообщается на сайте украинского министерства культуры.
Перечень пополнили Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. Кроме того, в список попал русскоязычный писатель, историк и политик с Украины Лев Вершинин.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила свое отношение к "черным спискам" украинского министерства культуры.
"Дальше следует ждать запрета русской классической литературы, что, впрочем, уже отчасти было сделано. Запрещались уже и русские народные сказки – наверное, за то, что они "слишком русские". Я думаю, что абсурд так и будет нарастать, а приведет это к тому, что украинская культура ужмется до небольшого национального сегмента исключительно на украинском языке. Наличие такого сегмента – это, конечно, хорошо и правильно, украиноязычные авторы и должны писать на украинском. Но когда культура замыкается сама в себе, она неизбежно начинает вырождаться, а именно по этому пути украиноязычную культуру ведет нынешнее украинское государство", – сказала Наталья Макеева.
По ее мнению, негативные процессы в украинском государстве и в украинской культуре логически связаны.
"Государство полностью выродилось, и теперь они пытаются сделать то же самое с культурой. И это при том, что на Украине существует очень богатая многонациональная культура. На Украине ведь проживает огромное количество этносов, и это – огромное богатство. Но когда происходят такие процессы как сейчас, то и культура, и политическая нация по большому счету обречены. Вот, наверное, они там и решили покуражиться напоследок, и запрещают уже все подряд", – сказала Наталья Макеева.
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