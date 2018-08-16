Эксперт назвал сроки "санкционной кампании" Минфина США

Гендиректор компании "Профинет", против которой США ввели санкции из-за КНДР, назвал этот шаг "вытаскиванием старого белья". Эксперт Павел Захаров отметил, что американские госструктуры в данном случае применяют тактику запугивания всех игроков на рынках.

Генеральный директор ООО "Профинет" Василий Колчанов, против которого США ввели санкции, назвал действия Вашингтона "вытаскиванием старого белья".

Накануне США внесли в санкционный список российское ООО "Профинет" и его гендиректора Василия Колчанова из-за сотрудничества с КНДР. Как утверждает американский Минфин, компания не менее шести раз обслужила в порту суда под флагом КНДР, в том числе находящихся под санкциями. Также компанию обвинили в том, что она продолжала предлагать свои бункеровочные услуги для северокорейских судов после введения санкций на поставку нефти Пхеньяну.

"Там вранье про санкционные суда. У них написано про два танкера (из КНДР – ред.). Санкции назначены в сентябре, а пароходы ушли в июле. Они простояли месяц. Нефтебаза ("Независимая нефтегазовая компания" – ред.) не давала им груз", – сказал Колчанов РИА Новости.

По его словам, после введения санкций на поставку нефти северокорейские танкеры не заходили в Россию.

Колчанов считает, что санкции плохо отразятся на работе компании.

"Они повлияют на то, что те, кто с нами работал, будут опасаться с нами работать. Они будут бояться американцев", – отметил он.

Гендиректор подтвердил, что "Профинет" продолжает работать с судами из КНДР, так как это не запрещено.

"Приходит пять штук маленьких, по 40 метров. Это же не те суда, про которые они (Минфин США – ред.) пишут, а маленькие рефрижераторы… Они сейчас берут только продукты питания: то молоко, то масло. То, что разрешено. Мы знаем, какие грузы санкционные. Детский велосипед нельзя вывозить. Даже гири нельзя, которыми тренируются", – рассказал Колчанов.

По данным сайта компании, ООО "Профинет" было основано в апреле 2002 года и занимается "вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Павел Захаров оценил риски для компаний, попавших в санкционные списки Минфина США.

"Для любой компании попадание в санкционные списки США – это испытание для их бизнеса. Это осложняет любую их деятельность с зарубежными контрагентами, расчеты в долларах, пользование американскими финансовыми институтами, платежными системами и страховыми услугами. В последнее время мы видим, что США активизируют санкционную кампанию, постоянно включают в списки все новые компании, банки и физических лиц – не только из России, но и из других стран. Я думаю, что такая активная кампания будет продолжена как минимум до выборов в конгресс в ноябре этого года, так что, скорее всего, в санкционные списки попадет еще кто-то и из юридических, и из физических лиц", – сказал Павел Захаров.

Он отметил, что тем самым госструктуры США применяют тактику запугивания всех игроков на рынках.

"Если санкции жесткие и запрещены любые транзакции, то в этом случае вводятся вторичные санкции в отношении всех, кто будет иметь дело с данной компанией. Соответственно, есть большой риск того, что контрагенты прекратят сотрудничество с компанией, которая находится в жестком санкционном списке, потому что они будут опасаться, что тем самым создадут риск для своего бизнеса", – отметил Павел Захаров.

В начале августа США в рамках мер в отношении КНДР ввели ограничения против российского банка "Агросоюз". Американский Минфин объяснил такой шаг нарушением санкционного режима по КНДР и "длительными отношениями" банка с Северной Кореей. Также в список попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Десятого августа Москва заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе банка "Агросоюз".

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