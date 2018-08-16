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Политолог прокомментировал призывы в Киеве "разорвать все связи с Россией"

(обновлено: 13:41 16.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и УкраиныАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Украинский генерал, бывший руководитель главного управления СБУ Василий Вовк призвал разорвать все отношения с Россией. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, пойдет ли Киев на это.

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение – давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война", – приводит его слова портал "Обозреватель"

Автобус, следующий по маршруту Москва - Каменец-Подольский на автовокзале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генерал также призвал прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю. Украинские власти, по его словам, должны проработать вопрос разрыва отношений и действовать "прямо и однозначно". 

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В свою очередь, глава российского Минтранса Евгений Дитрих отметил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Однако после введения таких мер пострадают как россияне, так и украинцы, отметил он.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Киев вряд ли пойдет на перекрытие границы с Россией.         

"Это частное мнение украинского отставного офицера. Конечно, Украина может пойти на прекращение транспортного сообщения с РФ, но на перекрытие границ, скорее всего, Киев в ближайшее время не пойдет. Потому что одно только прекращение транспортного сообщения сильно ударит по экономике украинского государства, а потенциальное закрытие российско-украинской границы отразится еще более плачевно на социально-экономической ситуации на Украине. То есть, исходя из собственных интересов, Киев не пойдет на закрытие границы. Тем не менее, не стоит исключать всевозможных провокаций на российско-украинской границе со стороны украинских пограничников. Это может происходить накануне активных дней избирательной кампании по выборам президента (Украины – ред.) и Верховной рады. Надо сказать, что на границе с Крымом украинские пограничники постоянно совершают какие-либо провокации, иногда даже закрывают пункты пропуска, чтобы украинские граждане не ездили в Крым для проведения своих отпусков", – сказал Иван Мезюхо. 

Пограничный пункт пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сейчас между Россией и Украиной нет прямых российских поездов. Федеральная пассажирская компания (ФПК) после событий весны 2014 года начала постепенно сокращать число составов на украинских маршрутах. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва – Кишинев – Москва с остановкой. Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nrmpui
В душе помойка. В голове война.
14:13
16.08.2018
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