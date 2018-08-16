Политолог прокомментировал призывы в Киеве "разорвать все связи с Россией"

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.
"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение – давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война", – приводит его слова портал "Обозреватель".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В свою очередь, глава российского Минтранса Евгений Дитрих отметил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Однако после введения таких мер пострадают как россияне, так и украинцы, отметил он.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Киев вряд ли пойдет на перекрытие границы с Россией.
"Это частное мнение украинского отставного офицера. Конечно, Украина может пойти на прекращение транспортного сообщения с РФ, но на перекрытие границ, скорее всего, Киев в ближайшее время не пойдет. Потому что одно только прекращение транспортного сообщения сильно ударит по экономике украинского государства, а потенциальное закрытие российско-украинской границы отразится еще более плачевно на социально-экономической ситуации на Украине. То есть, исходя из собственных интересов, Киев не пойдет на закрытие границы. Тем не менее, не стоит исключать всевозможных провокаций на российско-украинской границе со стороны украинских пограничников. Это может происходить накануне активных дней избирательной кампании по выборам президента (Украины – ред.) и Верховной рады. Надо сказать, что на границе с Крымом украинские пограничники постоянно совершают какие-либо провокации, иногда даже закрывают пункты пропуска, чтобы украинские граждане не ездили в Крым для проведения своих отпусков", – сказал Иван Мезюхо.
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