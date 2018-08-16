Политолог: США не нужны никакие правила для киберагрессии против России

Президент США Дональд Трамп отменил директиву, ограничивающую применение кибероружия в отношении противников страны, пишут СМИ. В чем смысл этого шага, в эфире радио Sputnik предположил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2012 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выпустила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Она регламентировала деятельность американских ведомств в сфере применения кибератак против врагов страны. Содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, которые касаются работы спецслужб США и Великобритании.

По данным источников газеты, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Пока неизвестно, утверждены ли новые правила взамен отмененных. Источники WSJ отказались комментировать этот вопрос, сославшись на секретность.

Как пишет издание, предполагается, что отмена директивы поможет поддержке военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищения интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал его "наступательным шагом вперед".

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik предположил, в чем смысл этого шага.

"По моему представлению, основной идеей ограничений, которые вводились Обамой, было "не навредить своим друзьям". А друзьями либералов являются либералы, потому что главным тезисом либеральной глобалистской доктрины было "демократии друг с другом не воюют". То есть если кибератака осуществляется либеральным государством или транснациональной корпорацией против частного субъекта, то США были ограничены в ответе, чтобы не испортить отношения с предполагаемыми либеральными союзниками. Сегодня Трампу безразличны отношения с либералами, он понимает мир не идеологически, а прагматически. Для него приоритетными являются интересы США, а не интересы глобалистской либеральной идеологии. Поэтому он будет отвечать всем, кто ведет себя агрессивно по отношению к США, вне зависимости от того, кем они считаются – противниками, нейтральными силами или "друзьями" Америки", – предположил Валерий Коровин.

По его мнению, во взаимоотношениях США и РФ данный шаг Белого дома ничего принципиально не меняет.

"США начинают войну без предупреждения. Американцам не нужны никакие правила и законы, чтобы вести киберагрессию против России. Все обвинения во "вмешательстве в выборы" – это лишь формальность для успокоения общественного мнения, реальный повод для возможных будущих атак американским элитам совершенно не нужен. Обвинить Россию в чем угодно они могут когда угодно, в любой момент, который они сочтут подходящим. А чтобы предотвратить кибератаки, нам нужно просто быть сильными и иметь возможность их не допустить. А в случае их проведения – иметь возможность наносить ответные удары для нейтрализации атаки и демонстрации наших возможностей", – отметил Валерий Коровин.

Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию действиям России. Решение усилить защиту в киберпространстве приняли на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018-м.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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