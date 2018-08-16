Политолог: США не нужны никакие правила для киберагрессии против России

Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В 2012 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выпустила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Она регламентировала деятельность американских ведомств в сфере применения кибератак против врагов страны. Содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, которые касаются работы спецслужб США и Великобритании.
Как пишет издание, предполагается, что отмена директивы поможет поддержке военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищения интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал его "наступательным шагом вперед".
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik предположил, в чем смысл этого шага.
"По моему представлению, основной идеей ограничений, которые вводились Обамой, было "не навредить своим друзьям". А друзьями либералов являются либералы, потому что главным тезисом либеральной глобалистской доктрины было "демократии друг с другом не воюют". То есть если кибератака осуществляется либеральным государством или транснациональной корпорацией против частного субъекта, то США были ограничены в ответе, чтобы не испортить отношения с предполагаемыми либеральными союзниками. Сегодня Трампу безразличны отношения с либералами, он понимает мир не идеологически, а прагматически. Для него приоритетными являются интересы США, а не интересы глобалистской либеральной идеологии. Поэтому он будет отвечать всем, кто ведет себя агрессивно по отношению к США, вне зависимости от того, кем они считаются – противниками, нейтральными силами или "друзьями" Америки", – предположил Валерий Коровин.
По его мнению, во взаимоотношениях США и РФ данный шаг Белого дома ничего принципиально не меняет.
"США начинают войну без предупреждения. Американцам не нужны никакие правила и законы, чтобы вести киберагрессию против России. Все обвинения во "вмешательстве в выборы" – это лишь формальность для успокоения общественного мнения, реальный повод для возможных будущих атак американским элитам совершенно не нужен. Обвинить Россию в чем угодно они могут когда угодно, в любой момент, который они сочтут подходящим. А чтобы предотвратить кибератаки, нам нужно просто быть сильными и иметь возможность их не допустить. А в случае их проведения – иметь возможность наносить ответные удары для нейтрализации атаки и демонстрации наших возможностей", – отметил Валерий Коровин.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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