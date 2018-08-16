Мнение: США не изменили отношения к России со времен интервенции

Посольство РФ напомнило США о годовщине американской интервенции в советскую Россию. Аналогии с событиями 100-летней давности справедливы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин.

Российское посольство в Соединенных Штатах напомнило о столетней годовщине американской военной интервенции в Россию. Дипломаты разместили соответствующий пост на своей странице в Facebook.

"В 1918 году, 100 лет назад, американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию в страдающую Россию… Более 200 американских солдат погибли в результате партизанской войны", — говорится в сообщении, которое сопровождается хэштэгами #МыПомним и #НеЗабудем.

Пятого августа 1918 года госдепартамент США в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а спустя десять дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке. Поводом для интервенции послужило решение советского правительства заключить мир с Германией, в результате чего Россия фактически вышла из Первой мировой войны.

Еще ранее, в декабре 1917 года, США, Великобритания, Франция и их союзники по Антанте решили разделить зоны интересов на территории бывшей Российской империи и установить связи с возникшими национальными государствами.

После поражения армии Колчака военная интервенция в Россию стала терять смысл, и к весне 1920 года американские войска покинули пределы страны. Окончательно иностранные армии ушли из Советской России в 1922 году, а отдельные территории освободили лишь к середине десятилетия.

Политика США с тех пор мало изменилась, полагает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

"Символично, что наши дипломаты напомнили Америке об этой годовщине. США на тот момент выступали агрессором в отношении России и хотели ее поделить. Как и тогда, сегодня США не скрывают своего крайне агрессивного отношения к России, выделяют на это астрономические деньги. Там открыто говорят о смене режима в нашей стране. Я думаю, что аналогии очень справедливы и к месту. Тогда Российская империя не смогла справиться с вызовами, ее разделяли внутренние противоречия, поэтому она стала объектом дележа. По закону джунглей слабого пытаются ликвидировать. Поэтому нужно быть сильными, чтобы впредь такого не допустить", – сказал Константин Блохин в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!