Эксперт о "новом ракетном комплексе Украины": фейк без реальной основы

Работник "Южмаша" опроверг заявления о том, что у Украины есть новый ракетный комплекс "Сапсан". Она сейчас может только собрать "макет на заднем дворе", полагает военный эксперт Алексей Подберезкин, такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Работник "Южмаша" Алексей Василенко на своей странице в Facebook назвал "фейковыми" планы продемонстрировать на военном параде по случаю Дня независимости Украины в Киеве новый ракетный комплекс.

О том, что на параде будут показаны новые образцы военной техники, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", ранее сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено", — написал Василенко, отметив, что в реальности не существует даже в виде опытного экземпляра и другой разрабатываемый на Украине ракетный комплекс – "Гром".

"Беда в том, что фейки имеют такое печальное свойство – они ширятся и овладевают массами", – констатировал автор поста, добавив, что все, что может быть показано на параде в Киеве, – "шасси с установленным на нем фанерным муляжом".

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые получила украинская армия, а также техника, которая пока проходит государственные испытания.

День независимости Украины отмечает 24 августа.

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин оценил обещания украинской стороны показать на параде 24 августа многочисленные образцы новой техники.

"Меня крайне удивляют такие заявления. Они напоминают очередной фейк, к которым ежедневно прибегают руководители Украины, чтобы привлечь к себе внимание. Комментировать такие фейки крайне трудно, потому что под ними нет никаких реальных основ. Могу только сказать, что, конечно, коллектив "Южмаша" и его потенциал огромны, но это все в прошлом. В последние годы он по сути не работал и был фактически ликвидирован. Собрать что-то на заднем дворе и даже показать это на каком-нибудь параде или выставке, наверное, можно. Но это будет, конечно, макет, а не система вооружения, которая может быть испытана и произведена в каких-то количествах", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Договор на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта "Сапсан" был заключен между Советом безопасности Украины и днепропетровским КБ "Южное" в 2006 году. Планировалось, что комплекс поступит на вооружение армии в 2011-2012 годах, однако из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось.

В 2013 году министр обороны Украины Павел Лебедев заявил, что ведомство отказалось от этого проекта из-за неэффективного использования средств государственного бюджета. В 2016 году президент Петр Порошенко объявил о выделении средств на продолжение разработки "Сапсана".

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