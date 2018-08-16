"Откровенная ложь". Аналитик о "сопровождении" Су-24 британскими ВВС

Минобороны опровергло заявление британских ВВС о том, что те якобы сопроводили российские Су-24 над Черным морем. Военный аналитик Александр Жилин в эфире радио Sputnik расценил заявление британских ВВС как информационный вброс.

Минобороны России опровергло сообщение британских королевских ВВС о якобы сопровождении в понедельник 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

Как отметили в ведомстве, в тот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, среди них не было ни одного Су-24. Кроме того, в министерстве заявили, что полеты самолетов морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Также в Минобороны рассказали, что российские самолеты никто не сопровождал, а находившийся в воздухе истребитель одной из стран НАТО был на удалении в 30 километров.

По версии королевских ВВС, два британских истребителя Eurofighter Typhoon в понедельник сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО.

Как отметили в ведомстве, истребители подняли в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО".

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин охарактеризовал происходящее в британском информационном пространстве как истерику.

"Это очередной фейк, основанный на непрофессионализме и откровенной лжи. Британия сообщила, что сопроводила российские бомбардировщики над Черным морем. Спрашивается: а что вы там делаете? К тому же полеты над нейтральными территориями разрешены и никаких перехватов так не осуществляется… Поэтому этот бред, который они несут, – по-русски говоря, ни в какие ворота. И надо к этому спокойнее относиться, потому что все то, что сейчас творится в информационном пространстве Британии, это истерика, причем лишенная разума. У меня складывается впечатление, что, начиная с "дела Скрипалей", там все информационные вбросы формируются в какой-то психиатрической больнице. Может, чтобы дешевле было", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

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