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"Мелкое хулиганство". Депутат из Крыма о ситуации с "Механиком Погодиным"

(обновлено: 09:14 16.08.2018)
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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"Танкер Механик ПогодинТанкер Механик Погодин
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
Экипаж российского судна "Механик Погодин" опасается силового захвата на Украине. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik назвал действия Киева пиратством.

Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" опасается силового захвата, сообщается на сайте компании ООО "В.Ф. Танкер", которой принадлежит судно.

"Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено. Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна", – говорится в заявлении.

В среду компания-судовладелец сообщила, что "Механику Погодину" запретили покидать порт Херсона. Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона в минувшую пятницу. На борту находятся 12 членов экипажа – граждан России.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин прокомментировал действия Киева в эфире радио Sputnik.

"В данной ситуации Украина ведет себя как мелкий хулиган. Есть реалии, которые надо воспринимать такими, какие они есть на самом деле. И если случилось то, что случилось – что народ Крыма решил вернуться к России, и это изменило границы, – то это надо воспринять. Не надо воровать наших моряков, наши суда, заниматься пиратством. Конечно, в итоге это приводит к ответным действиям. И это еще больше скажется на экономике Украины, которая и так не в лучшем состоянии, а такие хулиганские действия вносят еще больший раскол среди политиков и народа Украины. А когда они начинают так себя вести в отношении наших кораблей и наших моряков, это просто очень некрасиво выглядит", – сказал Степан Кискин.

Ситуация с судном "Механик Погодин" – не единственная за последнее время. Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же судна грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
bryshnevsky
Какое же это мелкое хулиганство...? Моряки "Норда" уже более полугода в плену и судно захвачено...а мы так и не смогли их вызволить, мы что, маленькое государство...или у нас нет обязательств перед своими гражданами!? Что происходит, я Вас спрашиваю, товарищ Путин, Медведев, Шойгу...?
08:53
16.08.2018
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sorockin.serzh2014
Это уже не маленький хулиган , а Большой стервец , которому нужно не пальчиком грозить и в угол ставить , а хорошенько ВЫПОРОТЬ! Причём жёстко и без всякой Путинской "Дипломатии"! Представляю себе картину с захватом в заложники двух Американских кораблей. Я думаю , что Киев позавидовал бы Цхинвалу в 2008 (прости Господи за сравнение.) , выжгли бы пол страны!
08:59
16.08.2018
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