Политолог прокомментировал просьбы Украины к НАТО о морском конвое

Киев хочет попросить НАТО конвоировать украинские суда в Азовском море. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев рассказал, какую реакцию на Западе, по его мнению, должны вызвать подобные просьбы.

Украина планирует обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море, заявил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", — сказал он.

При этом Тука признал, что "не стал бы прогнозировать", что вооруженные силы НАТО помогут Украине.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что подобные просьбы должны вызвать на Западе определенную реакцию.

"Встанет вопрос: а зачем вообще Западу надо было устраивать государственный переворот на Украине в 2014 году — создавать колоссальную язву на теле Европы и втягивать себя в противостояние с Россией? На этот вопрос в свое время Запад ответил не раздумывая. Он создал эту постоянно нарастающую болячку и теперь вынужден следовать дальше. Шаг за шагом они увязают все глубже в трясине. Теперь от них потребуют, чтобы они зашли со своими кораблями в Азовское море, прошли мимо стратегически важных участков России. А дальше Украина захочет, чтобы западные военные силы втянулись уже в прямое противостояние с Россией. Украина сейчас становится для Запада "казусом белли" – реальной причиной для возникновения войны. Когда уже Запад поймет, куда он завел себя? Пора бы уже включаться инстинкту самосохранения", — сказал Дмитрий Юрьев.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.