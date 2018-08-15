"Недалекие люди". Украинский политик о критике Ницой в адрес детей

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала детей за то, что они ничего не знают о националисте Степане Бандере. В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик высказал мнение, что такие деятели, как Ницой, прививают молодежи ненависть.

Писательницу Ларису Ницой возмутил тот факт, что украинские дети ничего не знают о националисте Степане Бандере.

В эфире телеканала ZIK она рассказала, как пыталась петь с ребятами в летнем лагере песни из репертуара УПА*.

В частности, в одном из куплетов упоминался Бандера, и Ницой решила поинтересоваться, знают ли они, кто это. Выяснилось, что из 60 детей только двое могут ответить на ее вопрос.

"Ответ детей: "Бандера – это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", – возмутилась писательница.

Лариса Ницой известна провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик высказал мнение, что такие деятели, как Ницой, воспитывают в маленьких украинцах ненависть.

"К сожалению, многие на Украине хотят, чтобы дети были втянуты в политику. Я считаю, что это недетское дело. Кроме того, Бандера – это искусственно созданный объект, чтобы какие-то люди поклонялись и приветствовали все то, что чуждо здравомыслящему украинскому народу. Все это финансируется за счет иностранных грантов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, разделять людей…Такие экземпляры, как эта писательница, – это недалекие люди. В украинских школах они пытаются привить ненависть к окружающему миру, к соседям. Но делать это долго у них не получится, потому что режим этот рухнет. То, что детей втягивают в политику, говорит о том, что они уже не знают, каким образом им еще пропиариться, показать свою значимость", – сказал Андрей Лесик.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров – Бандеры и Романа Шухевича – вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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