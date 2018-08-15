Политолог: США больше не являются "легитимным гарантом" стабильности в мире

США не справились с ролью "супермена", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Политолог Дмиртий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что этот тезис, спустя десять лет, вновь становится актуальным.

США, заявив некогда о своей исключительности, не справились с ролью "супермена", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Была придумана концепция исключительности США… Но если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию. С ролью супермена США не справились. Стало больше конфликтов, они стали более глобальными. США не смогли реализовать те задачи, стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли", – сказала Захарова на встрече с участниками международного форума "БалтАртек".

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что впервые тезис о том, что США не справились с ролью мирового гегемона появился на Петербургском международном экономическом форуме в 2008 году. Тогда международные эксперты говорили о том, что США больше не способны управлять международной экономикой в рамках стабильного развития. Сейчас этот тезис вновь выходит на повестку дня, считает политолог.

"Сейчас, кроме экономики, речь идет и о военно-политической составляющей. Мы видим, что растет число конфликтов, политическая нестабильность охватывает целый ряд государств, которые раньше нельзя было заподозрить в том, что от них начнется расшатывание международных политических устоев. И при этом Соединенные Штаты пытаются навязать свою волю в жесткой форме целому ряду своих союзников и конкурирующих с ними в политическом плане систем. Навязывают жестко, но не эффективно. Договоренности, которые США пытаются заключить, срываются. Это рассогласование международной повестки дня все более нарастает. Поэтому возвращение тезиса о том, что США не справились с ролью глобального гегемона, закономерно. На новом этапе развития оно возвращается в новой форме. Ситуация с 2008 года вернулась на круги своя, и опять весь мир может обсуждать, что США не являются больше легитимным мировым гарантом стабильности. Это новая тема повестки дня", – сказал Дмитрий Солонников.

Международный молодежный образовательный форум "БалтАртек" впервые проходит в Светлогорске Калининградской области с 9 по 16 августа. Он собрал молодых специалистов-международников, представителей публичной дипломатии, волонтерских организаций и социально ориентированных НКО из числа молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

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