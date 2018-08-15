Военный эксперт: слова в США о спутнике-инспекторе РФ – большая "панама"

В США назвали "ненормальным" поведение российского спутника-инспектора. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал подобные заявления клеветой. По его мнению, американская сторона в данном случае лишь показала свой непрофессионализм.

США считают поведение запущенного Россией в прошлом году спутника-инспектора "ненормальным" для данной категории аппаратов, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, попавшем в распоряжение РИА Новости.

"Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это", – заявила Поблет на конференции по разоружению, проходящей в Женеве.

Она добавила, что США выражали беспокойство на протяжении многих лет, в течение которых Россия "активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие". Помощник госсекретаря осудила стремление Москвы развивать противоспутниковый потенциал.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление Илем Поблет.

"Американские обвинения в адрес России в том, что она якобы пытается разместить оружие в космосе, показывают, что на воре шапка горит. Потому что американцы сами стремятся к размещению оружия в космосе, и об этом неоднократно говорил американский президент Дональд Трамп. Поэтому обвинения России в том, что она пытается милитаризировать космос, не стоят выеденного яйца. Это клевета, непрофессионализм и большая "панама" (афера – ред.). Мы не выводим никакого оружия в космос, у нас там ничего не стреляет. Недавно представитель США заявил, что наш наземный лазерный комплекс "Пересвет" предназначен для того, чтобы сбивать спутники в космосе, что является абсолютной глупостью. За всеми обвинениями американцев в сторону России всегда просматривается их неблаговидная роль. Все то, в чем они обвиняют Россию, они делают сами. Это самый яркий признак поведения Соединенных Штатов", – сказал Виктор Литовкин.

По его мнению, именно поэтому США не поддерживают проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленном Россией и Китаем.

"Россия и Китай выдвинули в ООН договор о запрещении выведения в космос любых военных объектов, которые могут наносить удары. Это не значит, что нельзя размещать в космосе спутники разведки, спутники контроля наземной обстановки, тем более что многие из них имеют двойное назначение: и для военных, и для народнохозяйственных нужд. Но в космосе не должно быть оружия, и договор это предусматривает. Но американцы возражают против этого договора, и понятно почему. Они стремятся к доминированию, а один из элементов доминирования – это выведение в космос оружия, чтобы из космоса угрожать тем странам, которые не склоняют голову перед Вашингтоном", – отметил военный эксперт.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.

В августе 2017 года Минобороны РФ проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора. Предполагается, что он оснащен оптическими датчиками для получения изображения других спутников и отправки данных на Землю для анализа.

Свои спутники-инспекторы есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

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