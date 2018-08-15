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Сенатор: ситуация вокруг "Механика Погодина" – очередное беззаконие Киева

(обновлено: 16:41 15.08.2018)
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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер" Танкер Механик ПогодинТанкер Механик Погодин
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
Российскому судну "Механик Погодин" запретили покидать украинский порт. В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что Украина сама создает себе трудности.

Российскому танкеру "Механик Погодин" запретили покидать порт Херсона. Об этом сообщается в заявлении оператора судна – компании "В. Ф. Танкер". 

Накануне утром, по истечении предыдущего трехдневного запрета, таможня без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на российском судне. "В дополнение к этому капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи", – говорится в сообщении "В. Ф. Танкер".

Феодосийский морской торговый порт
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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При этом капитана не ознакомили с содержанием письма Госпогранслужбы. Оператор танкера утверждает, что экипажу не предъявляли никаких требований ни во время захода в порт, ни к концу четвертого дня задержания. Также не проводилось никаких проверок.

Украинские власти в пятницу, 10 августа, заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона. На борту находятся 12 членов экипажа – граждан России. Сообщалось, что у СБУ нет претензий к морякам, а поводом для задержания стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik назвал действия украинской стороны беззаконием.

"Украина продолжает идти по пути конфронтации с Россией, допускает очередное беззаконие – задерживают судно, несмотря на то, что оно имело разрешение на вход в украинский порт Херсон. Мы уже предприняли ряд шагов, которые позволяют нам минимизировать решения украинской стороны, и делаем все, чтобы подобных инцидентов не было в Азовском море. Украина уже почувствовала наше твердое желание отстаивать свои права и защитить наших судовладельцев и экипажи судов от безобразий и беззакония со стороны Киева. Я уверен, что и в данном случае будут разработаны соответствующие контрмеры… Украине не следует создавать себе трудности, в том числе в экономической сфере. Ведь, создавая препятствия нам, они создают препятствия себе, причем, гораздо большие", – сказал Сергей Цеков.

Суда в порту Керченской паромной переправы
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ситуация с судном "Механик Погодин" не единственная за последнее время. Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же судна грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.

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