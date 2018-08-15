Сенатор: ситуация вокруг "Механика Погодина" – очередное беззаконие Киева

Российскому танкеру "Механик Погодин" запретили покидать порт Херсона. Об этом сообщается в заявлении оператора судна – компании "В. Ф. Танкер".
Накануне утром, по истечении предыдущего трехдневного запрета, таможня без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на российском судне. "В дополнение к этому капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи", – говорится в сообщении "В. Ф. Танкер".
Украинские власти в пятницу, 10 августа, заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона. На борту находятся 12 членов экипажа – граждан России. Сообщалось, что у СБУ нет претензий к морякам, а поводом для задержания стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik назвал действия украинской стороны беззаконием.
"Украина продолжает идти по пути конфронтации с Россией, допускает очередное беззаконие – задерживают судно, несмотря на то, что оно имело разрешение на вход в украинский порт Херсон. Мы уже предприняли ряд шагов, которые позволяют нам минимизировать решения украинской стороны, и делаем все, чтобы подобных инцидентов не было в Азовском море. Украина уже почувствовала наше твердое желание отстаивать свои права и защитить наших судовладельцев и экипажи судов от безобразий и беззакония со стороны Киева. Я уверен, что и в данном случае будут разработаны соответствующие контрмеры… Украине не следует создавать себе трудности, в том числе в экономической сфере. Ведь, создавая препятствия нам, они создают препятствия себе, причем, гораздо большие", – сказал Сергей Цеков.
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