Военный политолог: ядерную войну могут начать "случайно"? Проблема – в США

Россия, США или Китай могут "совершенно случайно" начать мировую ядерную войну, пишет The National Interest. Военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, возможен ли подобный сценарий.

Россия, США или Китай могут совершенно случайно начать мировую ядерную войну, пишет американский журнал The National Interest.

Как отмечает издание, раньше системы наблюдения и разведки мировых держав применялись лишь для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет. Сейчас же эти системы стали использоваться для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, системы могут случайно спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны.

Издание отмечает, что еще одной причиной может стать недостаток специализированных военных спутников наблюдения, а также снятие с вооружения устаревших систем. К примеру, в США сейчас готовят лишь четыре спутника Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которые полностью возьмут на себя задачу по наблюдению за пусками как ядерных, так и неядерных ракет, чего совершенно недостаточно в нынешних условиях. При этом вскоре с вооружения будет снята американская система спутниковой связи Milstar.

The National Interest считает, что для решения этой проблемы странам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение либо создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки, но не будут реагировать на обычные. Однако они вряд ли пойдут на это из-за больших финансовых затрат, полагает издание.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik указал на самый простой, по его мнению, способ решения проблемы.

"Кто может запустить неядерную боеголовку на стратегическом носителе? Только одно государство – Соединенные Штаты Америки, потому что другие государства неядерные боеголовки не используют на стратегических носителях. Поэтому если в США беспокоятся по этому поводу, то они должны как минимум потребовать от (президента США) Дональда Трампа снятия неядерных боеголовок с дежурства, потому что на американских ПЛАРБ (подводных лодках атомных с ракетами баллистическими – ред.) типа "Огайо" некоторые пусковые установки предназначены для запуска боеголовок с неядерным оснащением. Так что это проблема не России, не Китая – это проблема только Соединенных Штатов, которые эти боеголовки установили. И эти боеголовки действительно создают проблему, но это проблема американская. Кстати, в отличие от России и США, Китай пока не располагает системой предупреждения о ракетном нападении. Поэтому Китай не может провести ответно-встречный ядерный удар – на этот счет могут не беспокоиться. А то, что эту проблему подняли в принципе – хорошо, но только подняли ее очень субъективно, как будто Россия и Китай используют такие боеголовки на стратегических носителях. Но их используют только сами Соединенные Штаты Америки", – отметил Владимир Евсеев.

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