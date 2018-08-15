Политолог: в Киеве понимают – украинцы могут отомстить Порошенко

Россия подготовила ответ Украине на возможный транспортный запрет. В эфире радио Sputnik политолог, зампред ОП Крыма Александр Форманчук высказал мнение, о том, пойдет ли Киев в ближайшее время на прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.

Минтранс РФ разработал меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

По его мнению, после введения таких мер гражданам России и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта для поездок в соседнюю страну. Министр считает, что ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал мнение, что, несмотря на риторику, решение о закрытии транспортного сообщения с Россией на Украине будет затягиваться.

"Эта тема на Украине сейчас жестко дискутируется, потому что у нее есть много противников, прежде всего, со стороны прагматически мыслящих людей, связанных с экономикой. Для Украины это потеря минимум до 200 млн гривен в год. Потому что самыми рентабельными поездами сегодня являются составы Киев – Москва и Львов – Москва, а многие внутренние направления – убыточные. Поэтому Омеляна на Украине жестко критикуют, и вряд ли правительство поддержит его инициативу. Вместе с тем партия войны, которую олицетворяет президент Петр Порошенко, все равно настроена на эскалацию напряженности с Россией, потому что начинается активная фаза предвыборной борьбы. Но там понимают: люди могут отомстить Порошенко своим голосованием. Поэтому, скорее всего, это решение будет заблокировано. Хотя логика предвыборной борьбы будет подталкивать на продолжение эскалации русофобии. То есть воинствующая риторика продолжится, а принятие решения об отмене поездов, на мой взгляд, будет затягиваться", – сказал Александр Форманчук.

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