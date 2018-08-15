Осипова о смерти Успенского: когда уходят такие люди, остается пустота

В возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский. Сегодня скорбят все, кто вырос на его произведениях и вообще знаком с детской литературой, отметила в эфире радио Sputnik детский писатель Наталья Осипова.

В возрасте 80 лет умер российский писатель Эдуард Успенский. Эту информацию подтвердил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.

Как передает РЕН ТВ, Успенский скончался в своем доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.

В последние годы автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений страдал от онкологического заболевания. 9 августа Успенскому стало плохо – он потерял сознание, его супруга вызвала скорую помощь.

Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы. Впервые он стал известен как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.

Успенский написал сценарии к мультфильмам о Чебурашке и Крокодиле Гене, о приключениях в Простоквашино, "пластилиновой вороне" и многих других.

Детский писатель, член Союза писателей России Наталья Осипова в эфире радио Sputnik выразила надежду на то, что современные писатели смогут перенять лучшее из творчества Успенского.

"Это, конечно, очень тяжело. Когда уходят такие люди, остается пустота. Но пустоты в природе не существует, и я все-таки, несмотря на тяжелую утрату, верю, что не только память об Эдуарде Успенском будет всегда сохраняться в сердцах его читателей, его друзей, но и детские писатели возьмут то лучшее, что есть в его произведениях. И линия гуманности детской литературы, его удивительный талант никуда не денутся – они останутся в той мере, в какой продолжают жить после писателя его произведения. Я думаю, что все, не только современные российские писатели, но и люди, которые любят детскую литературу, которые выросли на произведениях Эдуарда Успенского, конечно, сегодня скорбят – и я скорблю вместе с ними. Но будем надеяться, что на этом его творчество не закончилось – оно будет всегда питать тех, кто пойдет за ним, новых детских писателей, которые, безусловно, есть. Талантами Россия полна", – сказала Наталья Осипова.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!