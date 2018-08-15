Политолог: в отношениях Турции и США напряженность очень серьезная

Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США. Насколько далеко могут зайти разногласия между двумя странами, в эфире радио Sputnik предположил политолог Михаил Смолин.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Согласно документу, на 60% повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия, на 140% – на алкоголь. Изменения также коснулись ввоза американских автомобилей, косметики, риса, фруктов и других товаров.

Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50% соответственно.

Турция заявила, что объявит бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака".

На этом фоне турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

Отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого еще в 2016 году задержали турецкие власти. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik оценил состояние взаимоотношений двух стран.

"Взаимоотношения Турции и США испортились давно. Я думаю, реперной точкой можно считать попытку свержения турецкого лидера (в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, – ред.). Мне кажется, что у Эрдогана создалось стойкое убеждение, что это – дело рук США. Ну и плюс к этому он в личном плане испортил отношения с Трампом. Напряженность очень серьезная: США при Трампе делают ставку на Израиль как лидера региона, Турция с этим не согласна и видит свои амбиции в расширении влияния и в Ираке, и в Сирии – и этому явно противодействуют США. Поэтому здесь конфликт, который развивается в глубину", – отметил Михаил Смолин.

Он предположил, как далеко может зайти конфликт.

"Мне кажется, в политическом плане Турция не готова выйти из НАТО, полностью разорвать отношения с США. Скорее всего, она будет действовать на стыке между Россией и Соединенными Штатами, и Эрдоган будет играть на противоречиях. То есть получать преференции и от США, когда Турция будет им нужна, и от России, когда мы будем заинтересованы в позиции Турции. То есть Эрдоган не пойдет на разрыв ни с нами, ни с США, но будет отстаивать свои интересы в отношении Ближнего Востока", – сказал Михаил Смолин.

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