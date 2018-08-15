"Закономерность". Мнение об ошибке France 2 в сюжете про Путина и тигров

Французский телеканал France 2 признал ошибку в сюжете о Владимире Путине. Такие неточности отражают состояние западных СМИ, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Французский телеканал France 2 признал, что допустил ошибку в сюжете, где фотографии из поездки Владимира Путина в заповедник были поданы как кадры охоты на тигров.

Сюжет вышел в эфир телеканала вечером 10 августа. Он был посвящен тому, как президенты разных стран проводят свои отпуска. Рассказ о российском лидере сопровождался фотографиями из его поездок. Снимок, на котором Путин в окружении нескольких человек гладит по голове тигра, ведущая сопроводила комментарием о том, что глава государства "охотится на тигров в Сибири".

На самом деле фотография была сделана в 31 августа 2008 года во время рабочей поездки Путина в Уссурийский заповедник. Тогда Путин (на тот момент — премьер-министр РФ) надел спутниковый ошейник на тигрицу, которая получила инъекцию снотворного. Информация об этой поездке и сама фотография до сих пор находятся на сайте программы "Амурский тигр".

Портал французской газеты Libération CheckNews, позволяющий проверять факты, представленные в журналистских публикациях, выпустил заметку под заголовком "Нет, Путин не охотится на тигров во время отпуска".

Вечером в понедельник, 13 августа, телеканал France 2 признал ошибку.

"Вечером в пятницу мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарий вкралась ошибка", – сказал ведущий.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал ошибку французского телеканала.

"Современная журналистика, к сожалению, все больше удаляется от этических норм. Под этическими нормами имеется в виду достоверность. Раньше были только тиражи бумажных изданий, а теперь есть еще и зависимость крупных интернет-изданий от "кликов" – и в погоне за сенсацией СМИ не гнушаются непроверенной информацией. Тем более фигура Путина находится в центре внимания, его личная жизнь привлекает. Можно говорить о том, что такие неточности закономерно отражают состояние дел в западных СМИ. Но гораздо хуже, когда не СМИ, а политики публично выдают непроверенную информацию, утверждают, что произошло то, чего не было. И мы с этим сталкиваемся изо дня в день. Это гораздо серьезнее", – сказал Евгений Бень в эфире радио Sputnik.