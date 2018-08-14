Итальянский эксперт об обрушении моста в Генуе: не надо поддаваться панике

При обрушении моста в Генуе, по разным данным, погибли до 35 человек. Профессор строительных конструкций Университета Неаполя Андреа Прота в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в Италии.

Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стали, по разным данным, от 20 до 35 человек. Еще десять человек пропали без вести.

Следователи выдвинули несколько версий трагедии: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста. О теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и поводившей ремонт, утверждают, что он не был в опасном состоянии.

Первые сообщения об обрушении моста на севере Италии стали поступать в районе 13 часов (мск). Тогда же итальянский телеканал Rainews24 передал с места происшествия фотографию, на которой были видны масштабы разрушений. Позже стало известно, что обрушилось около 200 метров дорожного полотна. Количество жертв росло с каждым часом и на 17:30 (мск) официально сообщалось о 22 погибших и 13 раненных. Позже президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.

© AFP 2018 / Andrea Leoni На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия

Как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести, заявил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, инцидент затронул до 35 автомобилей и три единицы тяжелого транспорта. Они упали с высоты почти 50 метров.

Данные о пострадавших и погибших существенно разнятся – согласно последним официальным сообщениям представителей службы Гражданской обороны, жертвами обрушения стали 20 человек, 16 пострадали.

При этом источник в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте трагедии, заявил о 35 погибших.

Соболезнования в связи с инцидентом уже принесли президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В интервью Sputnik Italia, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, профессор строительных конструкций Университета Неаполя (l’Università di Napoli Federico II) Андреа Прота рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в стране.

"У нас дорожная и инфраструктурная сеть весьма не нова. Я не говорю, что 50 лет – это много, но и не мало. Как и автомобили, мосты и здания также должны проходить техосмотр и всегда находиться под контролем. Все мосты, находящиеся в зоне ответственности таких крупных структур, как ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, государственная компания – ред.) или Autostrade S.p.A (частная компания, отвечающая за состояние дорог — ред.), должны контролироваться, следуя очень жестким протоколам. Несмотря на случившееся, я бы не поддавался панике насчет безопасности инфраструктуры в целом. Хотя, конечно, случившееся очень серьезно и очень печально. Мы ждем расследования, которое поможет понять причины аварии", – сказал Андреа Прота.

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