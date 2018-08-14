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Эксперт оценил заявления в Раде о "неэффективности "нормандского формата""

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© AFP 2018 / Tobias SchwarzФлаги на автомобилях министров иностранных стран-участниц Нормандского форматаФлаги на автомобилях министров иностранных стран-участниц Нормандского формата
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
В Верховной раде заявили о неэффективности "нормандского формата". Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, эксперт Александр Гущин поделился мнением о том, что реально тормозит процесс урегулирования украинского кризиса.

Внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире телеканала NewsOne заявил, что "нормандский формат" переговоров не работает. По его словам, Украина потеряла субъектность и напрасно доверилась Германии и Франции.

"Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России. Люди действуют прагматично. Они действуют в интересах своих правительств, своих стран", — заявил Балога.

Он добавил, что не верит в силу и результат "нормандского формата".

"Нормандский формат" не работает. И Германия, и Франция — они делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — отметил депутат.

Балога также считает, что если в стране ничего не изменится, то другие государства перестанут считаться с Украиной.

"Если мы и дальше так будем разваливать страну и думать за двух-трех человек в этом государстве, то мы так субъектность никогда не получим, потому что будем бедные. А с бедными никто не считается", — подчеркнул он.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности "нормандском": Россия, Франция, Германия и Украина. В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства.

Переговоры по урегулированию ситуации проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему тормозиться процесс урегулирования.

"Да, можно сказать, что "нормандский формат" не очень эффективен. Но дело в том, что любой формат будет таковым, если одна из сторон не реализует то, что записано в Минских соглашениях. Я имею в виду политическую часть: проведение выборов и придание особого статуса этой территории в составе Украины на правах широкой автономии. Украина же больше ориентирована на проведение миротворческой миссии, причем на тех условиях, которые интересны именно Киеву – с масштабным контингентом вооруженных миротворцев и с их выходом на границу с Россией, и только потом – просто децентрализация, а не предоставление политической автономии. Конечно, эта позиция не является приемлемой ни для самой этой территории, ни для России, поэтому и "нормандский формат" находится в определенном тупике", — сказал Александр Гущин.

Он напомнил, что Россия призывает США активнее настраивать Киев на реализацию Минских соглашений, а вовлеченность американцев в переговорный процесс могла бы повлиять на позицию Киева.

"В сугубо "нормандском формате", без американцев, этот вопрос решиться не может, поскольку Киев находится под довольно серьезным политическим влиянием США, которые оказывают и военную помощь. Несмотря на то, что определенные подвижки существуют по линии президентов Путин – Трамп, мы видим, что американский истеблишмент настроен достаточно серьезно, и пока этот американский актив сохраняется в их руках", — отметил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 


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